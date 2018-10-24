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MHP'nin teklifine ilk yorum yakınlarından geldi: Geri çevirmez

MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye adayının Melih Gökçek olacağı iddiasına ilk yorumlar Gökçek'e yakın isimlerden geldi. Gökçek'in adaylığına ilişkin yapılan yapılan değerlendirmelerde, "Bir görüşme talebi gelirse Sayın Gökçek bunu geri çevirmez" ifadeleri kullanıldı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 15:27
MHP'nin teklifine ilk yorum yakınlarından geldi: Geri çevirmez

Adı 31 Mart 2019'da düzenlenmesi planlanan yerel seçimlerde MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gündeme gelen Melih Gökçek'e henüz resmi bir adaylık teklifi söz konusu değil.

"Sayın Gökçek bunu geri çevirmez"

Uzun yıllar AK Parti-MHP işbirliğini savunan Gökçek'in seçim sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edip tebrik ettiğini hatırlatan kaynaklar, "Başkanın (Gökçek) MHP'nin aday gösterme hazırlığından haberi yok. Gönüllerinden geçeni söylemişler. Bir görüşme talebi gelirse Sayın Gökçek bunu geri çevirmez. Ama adaylık teklifi durumunda tavrı ne olur bunu şimdiden söylemek mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu.

"Kazanma ihtimali çok mümkün değil"

Kulislere göre; MHP'nin Ankara'da Gökçek'i aday göstermesi durumunda partinin oyları artsa da belediye başkanlığı seçimini alma ihtimali çok mümkün görünmüyor.

"Gökçek'in adaylığı CHP'ye yarar"

Gökçek'in MHP adaylığının CHP'ye kazandıracağı yorumları yapılırken, bu tablonun AK Parti ile MHP'nin Ankara'da yeniden işbirliği için zorlanmasına yol açabileceği konuşuluyor. Eğer yeni bir işbirliği söz konusu olursa burada da Gökçek'e bir kez daha adaylık yolu açılmasının sürpriz olmayabileceği ifade ediliyor.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 15:27
  1. MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı
  2. Melih Gökçek
  3. AK Parti-MHP işbirliği
  4. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  5. MHP
  6. CHP
  7. Gökçek'in MHP adaylığı
  8. AK Parti

YORUM YAZ

  • ToprakToprak32 dk önce
    Umarım olur da boyunun ölçüsünü alır
  • SelimSelim34 dk önce
    Melih başkan böyle bir adaylığın CHP nin ekmeğine yağ sürmek olduğunu çok iyi bildiği için ASLA kabul etmez. Haber de zaten yalan ve palavra. Ama Melih beyinde bu arada bunu hemen yalanlaması lazım yoksa Abdullah gül gibi suskun kalması onun için siyaseten doğru olmaz.
Bugünkü Akit

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