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Sonuçlar açıklandı! MHP'nin tabanı ittifaka ne diyor?

GENAR'ın yaptığı son ankete göre, AK Parti ile MHP'nin tabanının Cumhur İttifakı'na büyük oranda olumlu bakıyor.

30 Nisan 2018 Pazartesi 09:34
Sonuçlar açıklandı! MHP'nin tabanı ittifaka ne diyor?

Siyasi partiler seçim çalışmalarına hız verirken, anket şirketleri de kamuoyunun nabzını tutmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yapılan anketlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci turda kazanacağı gözlemlenirken, AK Parti ve MHP tabanına Cumhur İttifakı soruldu.

TABANDAN TAM DESTEK

GENAR Araştırma tarafından yapılan ankette; AK Partililerin yüzde 90'ı Cumhur İttifakı'na memnuniyetle bakarken, MHP tabanının da yüzde 80'i ittifaktan memnun.

Anket sonuçlarını GENAR Başkanı İhsan Aktaş Habertürk canlı yayınında açıkladı.

"BU DA DEMEKTİR Kİ..."

Aktaş, "MHP oylarına bakış eskiden şuydu; referandumda üçte biri verdi, yarısı verdi falan... Son yaptığımız araştırmada; AK Parti ve MHP'lilere Cumhur İttifakı'nda memnun musunuz diye sorduk. AK Partililerin yüzde 90'ı, MHP'lilerin yüzde 80'i memnun. Bu da demektir ki; günden güne MHP tabanı Cumhur İttifakı'na oy verecek kıvama geliyor." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 09:34
  1. GENAR'ın Cumhur İttifakı anketi
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YORUM YAZ

  • ATAKANATAKAN48 dk önce
    rteile bahçelinin koltuk aşkları , birbirlerine söylediği mide bulandırıcı kelimeleriyerle yeksan etti.Omurgasızlıkmhp li seçmen adına üzüntü verici.
  • wallacewallace1 sa önce
    iYi parti mitinglerine gelen insanlar kim o zaman :)) ...
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