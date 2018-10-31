MHP'nin sürprizi Kadir Topbaş mı? Gökçek'ten sonra...

Yeni Şafak yazarı ve eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Kemal Öztürk, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair kulis yazdı.

Kemal Öztürk, "Ankara'da beyin yakan kulisler" başlığıyla yayımlanan yazısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in partilerinden aday olması durumunda şeref vereceği yolundaki açıklamasını değerlendirdi.

"MHP yine oyun kurucu ya da şimşek çakan parti olarak gelişmelerin tam ortasında durumu gözlemliyor" diyen Öztürk, şöyle devam etti:

— Gökçek'ten sonra, İstanbul'da da sürpriz yapacağını söyleyen Bahçeli acaba orada da Kadir Topbaş'ı mı kast etti? Henüz netlik yok.

— Malum AK Parti İstanbul, Ankara, Bursa, Niğde, Çorum, Balıkesir, Ordu vb. belediye başkanlarını görevden almıştı. Edindiğim bilgi, bu başkanlara kanca atan çok parti oluyormuş bu sıralar.