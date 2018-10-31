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MHP'nin sürprizi Kadir Topbaş mı? Gökçek'ten sonra...

Gazeteci Kemal Öztürk, MHP'nin Ankara için Melih Gökçek'i düşündüğü yönündeki iddiaları değerlendirdi, "İstanbul'da da sürpriz yapacağını söyleyen Bahçeli acaba orada da Kadir Topbaş'ı mı kast etti?" diye sordu.

31 Ekim 2018 Çarşamba 10:38
MHP'nin sürprizi Kadir Topbaş mı? Gökçek'ten sonra...

Yeni Şafak yazarı ve eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Kemal Öztürk, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair kulis yazdı.

Kemal Öztürk, "Ankara'da beyin yakan kulisler" başlığıyla yayımlanan yazısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in partilerinden aday olması durumunda şeref vereceği yolundaki açıklamasını değerlendirdi.

"MHP yine oyun kurucu ya da şimşek çakan parti olarak gelişmelerin tam ortasında durumu gözlemliyor" diyen Öztürk, şöyle devam etti:

Gökçek'ten sonra, İstanbul'da da sürpriz yapacağını söyleyen Bahçeli acaba orada da Kadir Topbaş'ı mı kast etti? Henüz netlik yok.

— Malum AK Parti İstanbul, Ankara, Bursa, Niğde, Çorum, Balıkesir, Ordu vb. belediye başkanlarını görevden almıştı. Edindiğim bilgi, bu başkanlara kanca atan çok parti oluyormuş bu sıralar.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 10:38
  1. Ordu
  2. Niğde
  3. İstanbul
  4. Çorum
  5. Bursa
  6. Balıkesir
  7. Ankara
  8. Kemal Öztürk
  9. Yeni Şafak
  10. Kadir Topbaş
  11. Melih Gökçek
  12. MHP
  13. Devlet Bahçeli

YORUM YAZ

  • ErzurumluErzurumlu2 sa önce
    Mhp li olarak bahceliye gūvenmem.oy da vermiyorum.
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