MHP'nin Nevşehir mitingi

NEVŞEHİR (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kürt kökenli kardeşlerimiz bizim canımızdır. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Geleceğimizi ay yıldızlı al bayrağın altında görüyoruz. Hiçbir Kürt kökenli kardeşim teröre, bölünmeye, dağılmaya ve parçalanmaya umut bağlamaz, göz kırpmaz, onay vermez. Aksini düşünen varsa bilsin ki tescilli vatan hainidir." dedi.

Bahçeli, partisince Nevşehir Diriliş Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimlerin bir beka seçimi olduğunu belirterek, "Bu seçimler, hakikat diyenlerle hakikati çiğneyenlerin seçimidir. Bu seçimler, Türkiye sevdalılarıyla Türkiye karşıtlarının seçimidir. Bu seçimler, helal ile haramın seçimidir. Bu seçimler bekayla bela arasında bir seçim olacaktır." diye konuştu.

"Biz Cumhur ittifakıyız." diyen Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni Türkiye'nin kaderi olarak gördüklerini, Türkiye'yi yaşatma konusunda yeminli olduklarını söyledi.

Bahçeli, Kürt kökenli vatandaşlarla hiçbir sorunlarının olmadığını, Kürt kökenli vatandaşların teröre, bölünmeye, parçalanmaya onay vermeyeceğini vurguladı.

- "Zillete düşmeyin, gelin el ele verelim"

CHP ve İYİ Parti'ye oy vermeyi düşünen seçmene de seslenen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Kürt kökenli kardeşlerimiz bizim canımızdır. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Geleceğimizi ay yıldızlı al bayrağın altında görüyoruz. Hiçbir Kürt kökenli kardeşim, teröre, bölünmeye, dağılmaya ve parçalanmaya umut bağlamaz, göz kırpmaz, onay vermez. Aksini düşünen varsa bilsin ki tescilli vatan hainidir. Kürdistan ihanetine ortak olan, ses çıkarmayan, tepki vermeyen CHP'yi sandığa gömecek misiniz? HDP'nin uzatmalı, nazlı ve yörüngesi kayık işbirlikçisi İP'e Nevşehir'in gücünü gösterecek misiniz? Kılıçdaroğlu bu evetleri duysun, bu evetleri iyi yorumlasın. İP'in yönetimi bu evetlere kulak kabartsın, titreyip kendine gelsin. Bölünmede hayır yoktur. CHP'ye oy veren kardeşlerim, tehdidi görün, tehlikeyi fark edin, zillete düşmeyin, gelin el ele verelim. İP'e oy veren kardeşlerim, zulmeti fark edin, zalimleri tanıyın, zilleti dışlayın, gelin güç birliği yapalım. Ortak kaderimiz Türk vatanıdır. Ortak paydamız Türk milleti sevgisidir. Ortak geleceğimiz Türkiye'nin istikbalidir. Bu nedenle 31 Mart seçimleri bir beka seçimidir. "

Cumhur İttifakı'nın kardeşlik ağı olduğunu dile getiren Bahçeli, "Cumhur, zilletin düşmanı, bölünme ve ayrışmanın karşı kutbudur. Cumhur İttifakı, halisane duygularla örülmüş bir kardeşlik ağıdır. Yurdumuzun her köşesini santim santim kucaklayan inanç bağıdır." ifadesini kullandı.

- "Atatürk'ün partisi, terör örgütlerinin sığınağı haline gelmiştir"

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Kuvayımilliye ruhuna sahip olduğunu, sağduyu ile bu tarihi ittifakın devam ettiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP Genel Başkanı, cumhuriyetin kuruluş değerlerinden, yerli ve milli istikametten uzaklara savrulmuştur. Milletten alamadığı desteği zilletin şeametiyle ikame etmeye kalkmıştır. 'PKK/YPG Türkiye'ye saldırmaz' diyecek kadar gözüne perde inmiş, şuuruna karanlık fikirler sinmiştir. CHP Genel Başkanı PKK, PYD, YPG'yi masum gösterecek kadar şirazesinden çıkmıştır. Atatürk'ün partisi terör örgütlerinin sığınağı ve saldırı üssü haline gelmiştir. PKK'nın oylarına talip olduklarını söyleyecek kadar çirkefe bulanmışlardır. CHP'ye oyunu ve gönlünü veren her kardeşim bu çürümeye bir son vermeli, bu ayarsız gidişata bir 'dur' demelidir. CHP işgalden kurtarılarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu şad edilmelidir."

Terör unsurlarının, 31 Mart'ta yapılacak seçimler sayesinde belediyelere yuvalanmak amacında olduğunu ileri süren Bahçeli, "CHP, HDP, İP arasında kurulan şer üçgeni, ibretlik kucaklaşmalara sahne olmaktadır. FETÖ bunların yanında, PYD ve YPG ise tam arkalarındadır. Hepsi birden zulmün ve zilletin şemsiyesi altında buluşmuştur. Hedefleri 31 Mart 2019 seçimlerinde belediyelerin içerisine yuvalanmaktır. Amaçları Türkiye'yi kaosa sürüklemek, kaleyi içeriden düşürmektir." diye konuştu.

Bahçeli, 15 Temmuz hain darbe girişiminde milletin teröristlere karşı set olduğunu, işgal girişimini önlediğini, Yenikapı ruhuyla filizlenen diriliş şuurunun ise birlik ve beraberlik atmosferi oluşturduğunu sözlerine ekledi.

(Bitti)