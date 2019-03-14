0553 313 94 23

MHP'nin Nevşehir mitingi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (1) - "CHP ve İP'in bir numaralı destekçisi HDP, 'Kürdistan' diyor. Batıda AK Parti ile MHP'ye kaybettirmekten bahsediyor. Cumhur İttifakı'nın haricinde hiç kimse de çıkıp 'Bu Kürdistan neresidir?' diye sormaya cesaret edemiyor. Kürdistan demek bölünme demektir, Kürdistan demek bekamızın imhasıdır. Türkiye'de Kürdistan yoktur, olmamıştır, olamayacaktır"

14 Mart 2019 Perşembe 17:59
MHP'nin Nevşehir mitingi

NEVŞEHİR (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP ve İP'in bir numaralı destekçisi HDP, 'Kürdistan' diyor. Batıda AK Parti ile MHP'ye kaybettirmekten bahsediyor. Cumhur İttifakı'nın haricinde hiç kimse de çıkıp 'Bu Kürdistan neresidir?' diye sormaya cesaret edemiyor. Kürdistan demek bölünme demektir, Kürdistan demek bekamızın imhasıdır. Türkiye'de Kürdistan yoktur, olmamıştır, olamayacaktır." dedi.

Bahçeli, partisince Nevşehir Diriliş Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, MHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç'ı seçmenlere emanet ettiğini belirterek, AK Partililerle omuz omuza olduklarını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın ihanet odaklarının karşısında bulunduğu ifade eden Bahçeli, "Nevşehir'deki AK Partili kardeşlerimle omuz omuzayız, onlarla ayrımız gayrımız yoktur. İstikamet ve irademiz birdir. Çünkü Cumhur İttifakı'yız, çünkü biz zilletin hasmıyız, ihanetin can düşmanıyız. Biz Hacı Bektaş Veli hazretlerinin öğüt ve ilkeleri ile yürüyoruz. Bir olmak, iri olmak, diri olmak için Cumhur İttifakı diyoruz. Birlikten kuvvet doğar, birliğe hiçbir muasır güç dayanamaz. Kaldı ki zillet ittifakı pusuya yatalı çok olmuştur. Zillet ittifakının rehavet ve zaafımızı kolladığı gün gibi açıktır." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin, güney sınırları boyunca kurulmak istenen sözde Kürt devletine tahammülü olmadığını vurgulayan Bahçeli, CHP ve İYİ Parti ile hareket eden partilerin Türkiye'nin bölünmesine yönelik senaryo hazırlayan güçlerin esiri konumuna düştüğünü savundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetti:

"Anımız birdir, adımız birdir, doğudan batıya, kuzeyden güneye tek ses, tek nefes, bükülmez bileğiz. Nitekim biz Türk milletiyiz, biz Nevşehir'iz. Zillet İttifakı bunu kabullenmiyor. Türkiye'nin diriliş ruhundan ödü kopuyor. Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız oluyor. İşleri güçleri fitne, fesat. Yatıyorlar kalkıyorlar iftira atıp yalan söylüyorlar. Çünkü mensubiyet bunalımına düşmüşler. Çünkü kimlik krizine girmişler. Çünkü kök sorunu yaşıyorlar. CHP, İP, HDP, SP, ÖDP zillette buluşmuş, zillet ile bütünleşmiş. Türkiye üzerinde bölünme senaryoları yazanların esiri olmuşlardır.

CHP ve İP'in bir numaralı destekçisi HDP, 'Kürdistan' diyor. Batıda AK Parti ile MHP'ye kaybettirmekten bahsediyor. Cumhur İttifakı'nın haricinde hiç kimse de çıkıp 'Bu Kürdistan neresidir?' diye sormaya cesaret edemiyor. Kürdistan demek bölünme demektir, Kürdistan demek bekamızın imhasıdır. Türkiye'de Kürdistan yoktur, olmamıştır, olamayacaktır. Hatta, güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen bir terör devletine tahammülümüz asla yoktur. Bunca şehidi niye verdik, bunca yıldır niye terörizm ile mücadele ettik."

(Sürecek)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:59
  1. MHP Genel Başkanı Devlet  Bahçeli
  2. MHP Nevşehir mitingi
  3. Nevşehir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    D vitamini eksikliği | D vitamini eksikliği kas ağrılarının sebebi
    1. D vitamini eksikliği | D vitamini..
    2. Savunma Sanayii Başkanı Demir,..
    3. PEN America'dan Suudi kadın..
    4. MHP'nin Nevşehir mitingi
    5. “Sakin şehir” Şavşat’a "Millet Bahçesi"
    6. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    7. Türk öğrenci için Varşova..
    8. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    9. Cezaevi firarisi evinde yakalandı
    10. Boeing'e bir şokta Rusya'dan!
    11. Borsada işlem hacmi sıralaması
    12. Gaziantep’teki terör saldırısı..
    13. 'Cezaevinde dayak' iddiasıyla suç..
    14. Borsada endekslerin değişimi
    15. Bursa’da tefecilere darbe: 11 gözaltı
    16. "Her zaman yanımızda olan dost..
    17. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    18. Borsada günlük işlemler (2)
    19. Borsada günlük işlemler (1)
    20. "Vatandaşlarımıza en iyi yaşam..
    21. TBMM Başkanı Şentop Fas'tan ayrıldı
    22. ''Üreteceğiz ve satacağız''
    23. Ordu'da afetzedelere devlet desteği
    24. Tıp bayramı nedir, ne zaman ortaya..
    25. Bursa'da uyuşturucu operasyonu!..
    26. Moğolistan Savunma Bakanı Nyamaa Bakan..
    27. Fatsa’da 14 Mart Tıp Bayramı
    28. Melih Gökçek'ten kritik uyarı!..
    29. PTT soyguncusunun silahı oyuncak çıktı
    30. Gastronomiye lisansüstü destek
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!