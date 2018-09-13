Hamit Tuna kimdir? MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna mı?

Yerel seçimler erkene mi çekilecek zamanında mı yapılacak merak konusu olmaya devam ederken, MHP'nin yerel seçimlerde Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna oldu. Peki Hamit Tuna kimdir? Hamit Tuna nereli ve kaç yaşında

MHP'nin Adana Büyükşehir Belediyesi başkan adayı da belirlenmişti. Yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü yeniden aday gösterilecek.

HAMİT TUNA KİMDİR?

1961 Yılında Mersin Yalınayak köyünde doğdu. İlköğrenimini Mersin'e bağlı Yalınayak köyünde, Liseyi Mersin Endüstri Meslek Lisesinde tamamladı.1982 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Bölümünden mezun oldu.

1982-1984 yılları arasında Isparta Endüstri Meslek Lisesi ve Isparta Meslek Yüksek Okulu Elektrik bölümünde öğretmenlik yaptı. 1983 yılından 1985 yılına kadar Gazi Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünde ön lisans okudu. 1985 yılında başlamış olduğu ticari hayatını devam ettirirken L.Avrupa Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdi, Elektrik Mühendisi oldu.

Aktif siyasi hayatına MHP Merkez İlçe kongresi ile başladı.1995 yılında MHP İl Yönetim Kurulu üyesi seçildi. Aralıksız 5 yıl İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığının ardından 2 yıl İl Başkanlığı görevinde bulundu. 2003 yılı genel seçimlerinde 4.sıradan Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili adayı oldu. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde Mersin Büyükşehir'e bağlı ilk kademe belediyesi olan Toroslar da Belediye Başkanı seçildi.Toroslar Büyükşehir İlçesi statüsü aldıktan sonra, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinin ardından 2.kez Toroslar Belediye Başkanı seçildi. 6360 Sayılı Yasa ile birlikte Toroslar Belediyesi Sınırları dahiline 5 adet belde ve 32 adet köyün katılımı sağlanmış, toplamda 30 olan mahalle adedi 67 mahalleye çıkarılmıştır. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerin ardından 3.Kez Toroslar Belediye Başkanı seçilmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.