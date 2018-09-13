0553 313 94 23

MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna oldu

MHP'nin yerel seçimlerde Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna oldu.

13 Eylül 2018 Perşembe 11:52
MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna oldu

Belediye Başkanı Hamit Tuna, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde meclis üyeleri ve belediye personeli ile buluştu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz'ın gelecek dönem aday olmayacağını bildirmesi sonucu  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiğini belirten Tuna, "Marifet iltifata tabidir. Başkanımız Kocamaz Bey'in aday olmayacağını açıklamasının ardından Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey tarafından genel merkezimize davet edildik. 15 yıllık belediye başkanlığımızda hep insana yatırım yaptık, her zaman alçak gönüllü olduk. Bundan sonraki süreçte de durmayacağız ve uyumayacağız. İnsanlarımıza ne söz verdiysek hepsini tek tek yerine getireceğiz" diye konuştu.

ZAFERLE SONUÇLANDIRACAĞIZ

3'üncü dönem Toroslar Belediye Başkanı olan Tuna, aday gösterilmesi ile büyük bir şeref duyduğunu belirterek şöyle konuştu:

"6-7 aylık süreçte Başkanımız Burhanettin Kocamaz Bey ile birlikte çalışarak, kendisinin belediyecilik tecrübelerinden yararlanıp hem Toroslarımıza hizmeti hem de adaylık konusunda çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Büyükşehir Belediyemizi yeniden kazanmak adına, durumu provoke edeceklere meydan vermeden, birlik ve beraberlik içerisinde ömrünün 25 yılını Mersin'e hizmet etmeye adayan başkanımızla birlikte hareket ederek bu kutlu yürüyüşü zaferle sonuçlandıracağız."

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 11:52
  1. Mersin
  2. Hamit Tuna
  3. Burhanettin Kocamaz
  4. MHP

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'ın talimatıyla o şirket de TL'ye dönüyor
    1. Erdoğan'ın talimatıyla o şirket de..
    2. Kılıçdaroğlu'nun sinsi ittifak planı!..
    3. Cuma namazı için bile durmadılar
    4. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı..
    5. İzmir'deki pis kokunun asıl nedeni..
    6. Kayseri'de cinsel istismarcı üvey..
    7. Diyanet hac kayıtları hac kayıtları..
    8. Takside uyuşturucu satan şoföre polis..
    9. Esenyurt'ta büyük kavga! Suriyeliler..
    10. CHP'li İzmir Belediyesi kılını..
    11. Futbolda devrim! Transfere sınır geliyor
    12. MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye..
    13. MHP'nin Mersin adayı belli oldu
    14. Almanya’da İslâm güneşi
    15. 3. Havalimanı taşımacılık ihalesi..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ancak esrar..
    17. MİT'in Suriye'deki operasyonu, Doğu..
    18. Kamuya KPSS ve KPSS'siz 12 bin 120..
    19. Hulusi Akar'dan kritik uyarı: Felakete..
    20. Yeni Havalimanı'nın dev ihalesi iptal..
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2018
    Rusya'da inanılmaz olay! Muhalefet liderini canlı yayında düelloya davet etti
    Rusya'da inanılmaz olay! Muhalefet liderini canlı yayında düelloya davet etti
    AYM, Ayasofya'nın ibadete açılması için toplanıyor!
    AYM, Ayasofya'nın ibadete açılması için toplanıyor!