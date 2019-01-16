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Erhan Usta'nın MHP'den ihracı sonrası TBMM'de sandalye dağılımı

MHP, Samsun milletvekili Erhan Usta'yı Cumhur İttifakı'na aykırı hareket ettiği gerekçesiyle partiden ihraç etti. Bu kararın ardından Meclis'te MHP'nin 50 olan sandalye sayısı 49'a düştü.

16 Ocak 2019 Çarşamba 15:58
Erhan Usta'nın MHP'den ihracı sonrası TBMM'de sandalye dağılımı

Cumhur İttifakı'na aykırı hareket ettiği gerekçesiyle İhraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Samsun milletvekili Erhan Usta MHP'den oy birliğiyle ihraç edildi. Bu ihraç sonrası Meclis'te MHP'nin 50 olan sandalye sayısı 49'a düştü.

Ne olmuştu?

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, yaptığı açıklamada "Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil" diyerek Samsun'da 7 belediye istediklerini ancak AK Parti'nin 2 belediye verdiğini söylemişti. AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman da bu sözlere "MHP'nin 10 ilçede iddialı olduklarına ancak gülebilirim. Daha önce hatırladığım kadarıyla 5 ilçe yönettiler" diye yanıt vermişti.

"Partimin hukukunu korumaya çalıştım"

Bu gelişmelerin ardından MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, Cumhur İttifakı ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı görevden alınmış Samsun Milletvekili Erhan Usta da Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. MHP yönetimi tarafından Merkez Disiplin Kurulu´na sevk edilen MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, kararı "Samsunlu seçmenlerimizin ve partimizin hukukunu korumaya çalıştım. Bütün yaptığımız bu. Ben disipline sevk edilecek herhangi bir şey yapmadım" diye değerlendirmişti.

İşte partilerin Meclis'teki sandalye dağılımı;

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 15:58
  1. AK Parti
  2. Samsun
  3. Hakan Karaduman
  4. MHP
  5. Erhan Usta

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