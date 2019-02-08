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MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümünü kutlanıyor

Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın:- "Aramızda olmayan binlerce, on binlerce insanımız bugün MHP'nin hala ayakta ve daha nice 50 yıllar kutlaması amacıyla mücadele etmişlerdir"

08 Şubat 2019 Cuma 15:33
MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümünü kutlanıyor

ADANA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Aramızda olmayan binlerce, on binlerce insanımız bugün MHP'nin hala ayakta ve daha nice 50 yıllar kutlaması amacıyla mücadele etmişlerdir." dedi.

Yalçın, beraberinde parti yöneticileri ve bazı milletvekilleriyle, MHP'nin 1969'da ilk kongresini de gerçekleştirdiği Menderes Spor Salonu'nda düzenlenen 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında açılan sergiyi gezdi.

Burada konuşan Yalçın, sergiyi gezerken çok farklı bir ruh haline büründüğünü, içinde bulundukları salonda, 8-9 Şubat 1969'da tesis edilen ruhun, o gün oluşan kahramanlıkların kendilerine gösterildiğini anlattı.

Yalçın, "O gün ne neler düşündüklerini, neler yapmaya çalıştıklarını, ideallerinin ne olduğunu bir defa daha hatırlama imkanı elde ettik." diye konuştu.

Türk siyasi hayatında MHP'nin çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

"Bu partinin, bu davanın siz değerli kıymetlileri, değerli insanları, bugün aramızda olmayan çok değerli arkadaşlarımızın tümü, ortaya koydukları mücadele azmiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her dönemde bekasını ayakta tutmayı başarabilmişlerdir. Bugün de siz dava arkadaşlarımızın ayrı bir misyonu vardır, davaya adanmışlık. Biraz evvel fotoğraflarda bunları gördük. Şu anda aramızda olmayan binlerce, on binlerce insanımız bugün MHP'nin hala ayakta ve daha nice 50 yıllar kutlaması amacıyla mücadele etmişlerdir. Haklı mücadeleleri de semeresini vermiştir. Onlar, kabirlerinde rahat olsunlar. Şu anda aramızda olan veya olmayan ülküdaşlarımız, Türk milliyetçileri rahat olsunlar. MHP inşallah burada vücut bulduğu ve daha sonraki tarihlerde yeni kongrelerle halkın karşısına çıktığı gibi bundan sonraki tarihlerde de nice 50 yıllarda da nice 100 yıllarda da yine büyük Türk milletine hizmet etmenin gayreti içerisinde olacak."

- "Ya bela ya beka' mantığıyla hareket edilmiştir"

Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 15 Temmuz'dan bu yana uyguladığı siyasetin hangi noktaya geldiğini herkesin gördüğüne değinerek, "Ya bela ya beka' mantığıyla hareket edilmiştir." dedi.

Bahçeli'nin 15 Temmuz gecesinde, Ankara'da parti genel merkezinde FETÖ ihanetine nasıl karşı çıktığını hep birlikte idrak ettiklerini belirten Yalçın, "O günden bu tarafa takip ettiğimiz siyaset, 50 yıllık siyasetimiz inşallah bundan sonraki tarihlerinde de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi 'ilelebet payidar kılacaktır." ifadesini kullandı.

Yalçın ve diğer katılımcıların kurdele keserek açılışını gerçekleştirdiği sergide, ilk kongreden ve partinin çeşitli mitinglerinden fotoğraflar ile bazı seçim afişleri yer alıyor.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 15:33
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