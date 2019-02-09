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MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

Genel Başkan Devlet Bahçeli: (1)- "Sayın Cumhurbaşkanı şahsımı telefonla arayarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismini Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirmeyi düşündüklerini ifade etmiştir"- "Partimizin 50. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bugünde, böylesi heyecan verici bir düşünce, MHP mensuplarını ve dava arkadaşlarımızı ziyadesiyle memnun etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir düşünce ve tasarrufu 50. kuruluş yıl dönümümüz için müstesna ve muazzez bir armağan olmuştur"- "Allah'a şükrediyorum ki 9 Şubat 1969'dan tam 50 yıl sonra yine aynı yerdeyiz, yine aynı çizgideyiz, yine aynı iradenin izindeyiz"

09 Şubat 2019 Cumartesi 14:18
MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor

ADANA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı şahsımı telefonla arayarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismini Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirmeyi düşündüklerini ifade etmiştir." dedi.

Bahçeli, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve partisinin genel başkan yardımcıları ile yöneticilerinin katılımıyla, MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında TÜYAP Adana Fuar Alanı'nda düzenlenen programa iştirak etti.

Burada konuşan Bahçeli, kutlamalara katılanlara teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı şahsımı telefonla arayarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismini Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirmeyi düşündüklerini ifade etmiştir. Partimizin 50. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bugünde, böylesi heyecan verici bir düşünce, MHP mensuplarını ve dava arkadaşlarımızı ziyadesiyle memnun etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir düşünce ve tasarrufu 50. kuruluş yıl dönümümüz için müstesna ve muazzez bir armağan olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımıza hep birlikte, ayakta takdir, tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum."

Bahçeli, birlik ve kardeşliğin öneminden bahsederek şunları kaydetti:

"Allah'a şükrediyorum ki 9 Şubat 1969'dan tam 50 yıl sonra yine aynı yerdeyiz, yine aynı çizgideyiz, yine aynı iradenin izindeyiz. Dile kolay bir ülkünün peşinde 50 yıl geçti, kopan takvim yaprakları sarardı, yıllar yılları kovaladı, ömürler su gibi akıp gitti. Elden ele aktarılan, dilden dile anlatılan, gönülden gönüle akıtılan vazgeçilmez yeminle 50 yıl geride kaldı. Böyle bir şubat ayıydı, tarih yine 1969'un 9 Şubatı'ydı, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin olağanüstü kongresi Adana'da toplanmıştı. Bir karar verilecekti, bir adım atılacaktı, bir hareket başlayacaktı. Merhum Başbuğumuz 50 yıl önce bugün, Türkiye'nin şanlı geleceği için yeni bir başlangıcı, yeni bir çağı, yeni bir Ergenekon'u müjdeliyordu. Kutlu bir doğum gerçekleşiyor, kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulmuş Türk milliyetçiliği fiile geçiyordu. 1919 Samsun'undan 50 yıl sonra yeni bir yürüyüş başlıyor, yeni bir meşale yanıyordu. Ne mutlu ki 9 Şubat 1969'da partimizin ismi Milliyetçi Hareket Partisi olmuştu. Amblemlerimiz 3 hilalin mührüyle oluştu."

Devlet Bahçeli, MHP'nin 50. yıl dönümünün hayırlı olmasını temenni ederek, "Partimizin 50. yılı kutlu olsun. Niyaz ederim ki tarihi varlığımız, haklı bahtiyarlığımız ebedi olsun." diye konuştu.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 14:18
  1. Adana
  2. Devlet Bahçeli
  3. MHP

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