MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor Genel Başkan Devlet Bahçeli, partilerinin 1969 yılında ilk kongresini düzenlediği Menderes Spor Salonu'ndaki sergiyi gezdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partilerinin 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında açılan sergiyi gezdi. Kutlamalar kapsamında Atatürk Parkı'nda, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ve diğer ilgililerin katılımıyla, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Devlet Bahçeli ise MHP'nin 1969'da ilk kongresini de gerçekleştirdiği Menderes Spor Salonu'nda düzenlenen 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde açılan sergiyi geldi. Burada sergilenen, ilk kongreden ve partinin çeşitli mitinglerinden fotoğraflar ile bazı seçim afişlerini inceleyen Bahçeli, ilgililerden bilgi aldı. 1969 yılındaki ilk kongrede Kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş'e çiçek sunan 76 yaşındaki Selver Gedikbaş, 50 yıl sonra benzer çiçekten Bahçeli'ye de takdim etti. Gedikbaş, daha sonra Çanakkale Savaşları'nda kullanılan bir tüfek hediye ettiği Bahçeli'ye Osmaniye'de 6 yaşındayken izcilik yaptığı yıllara ait fotoğrafını da verdi. Bahçeli daha sonra kendisini bekleyen partililerle vatandaşları selamladı.

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