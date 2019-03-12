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MHP'nin Kırıkkale mitingi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (1) - "Zillet yalancıdır, zillet yanlıştadır. Türkiye düşmanlarının yancılığına zillet ittifakı heves etmiştir. CHP zillettedir, zillet İP'e dolanmıştır, HDP zaten zilletin ta kendisidir. SP, ÖDP, zilletin yedekleridir. PKK, FETÖ, Türk'e kefen biçen hainler zilletin ana damarıdır. Bu nedenle zillet ittifakına Türkiye'yi bırakamayız, zillet ittifakına belediyeleri teslim edemeyiz"- "CHP’ye oy veren vatandaşlarım bu rezillikleri görmelidir, bu akıl tutulmasına tepki vermelidir. Bunun başka çaresi kalmamıştır. Başka alternatif de yoktur. Mevzu bahis vatandır. Mevzu bahis bekamızdır"- "Her vatan evladı, HDP, PKK ile yol yürüyenlere haddini bildirecek cesaret ve dirayeti mutlaka göstermelidir. Çürük yumurtaları sandıkta ayıklama zamanı gelmiştir"

12 Mart 2019 Salı 19:22
MHP'nin Kırıkkale mitingi

KIRIKKALE (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Zillet yalancıdır, zillet yanlıştadır. Türkiye düşmanlarının yancılığına zillet ittifakı heves etmiştir. CHP zillettedir, zillet İP'e dolanmıştır, HDP zaten zilletin ta kendisidir. SP, ÖDP, zilletin yedekleridir. PKK, FETÖ, Türk'e kefen biçen hainler zilletin ana damarıdır. Bu nedenle zillet ittifakına Türkiye'yi bırakamayız, zillet ittifakına belediyeleri teslim edemeyiz." dedi.

Bahçeli, Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

AK Parti ile omuz omuza yürüdüklerini, ayrı, gayrı ve ihtilafları olmadığını belirten Bahçeli, birlikte Cumhur İttifakı, beraberce Türkiye, Türk milleti olduklarını vurguladı.

Çıkarcıların iş birliği yaptığını, hainlerin güç birliği yaptığını aktaran Bahçeli, zillet ortaklarının emel birlikteliği yaptığını bildirdi.

Buna karşılık Cumhur İttifakı'nın 'Türkiye' dediğini, Cumhur İttifakı'nın milli onur ve şerefin savunmasını yaptığını anlatan Bahçeli, "Milli bekanın yaşatılması için çalışıyor, var gücüyle çırpınıyor.Bir yanda beka, diğer yanda bela.Bir yanda zillet, diğer yanda millet.Bir yanda hezimet, diğer yanda Cumhuriyet.Tarafımız belli, geldiğimiz yer belli.Kaynağımız belli, kaderimiz belli.Niyetimiz temiz, hedeflerimiz büyük.Çünkü biz Türk milletiyiz.Çünkü biz cumhurun ruh köküyüz.Çünkü biz hakkın, hakikatin, halkın yanındayız.Doğru görür, doğru söyler, dosdoğru yaşarız." diye konuştu.

Zilletin yalancı ve yanlışta olduğunu, Türkiye düşmanlarının yancılığına zillet ittifakının heves ettiğini vurgulayan Bahçeli, şöyle konuştu:

"CHP zillettedir.Zillet İP’e dolanmıştır.HDP zaten zilletin ta kendisidir.SP, ÖDP, zilletin yedekleridir.PKK, FETÖ, Türk’e kefen biçen hainler zilletin ana damarıdır.Bu nedenle zillet ittifakına Türkiye’yi bırakamayız.Zillet ittifakına belediyeleri teslim edemeyiz.Dağdan temizlediğimiz terörist ve bölücülerin belediyelere doluşmasına göz yumamayız.HDP Kürdistan diyor, CHP sinsi sinsi gülüyor, sessizce onay veriyor.CHP’nin Balıkesir Akçay eski belediye başkanının ibretlik halini eminim ki gördünüz, iğrenç sözlerini herhalde duydunuz, PKK’dan yaptığı ilik ve irade naklini ekranlarda nefretle fark ettiniz.Geçtiğimiz günlerde, bir toplantı esnasında, çürümüş bir şahıs, 'Bizim oy Kürdistan’a" diyor. Bunun üzerine CHP’li eski belediye başkanı 'Bize verecek demektir.' sözleriyle suçüstü yakalanıyor, üstelik okunan ezanla alay ediyor.Bitmedi, dahası var. CHP Balıkesir Erdek Belediye Başkan adayı Fatiha suresiyle dalga geçiyor. Onu dinleyenler kahkahalarla gülüyor.Bu rezaletler milletimizi isyan ettirmiştir.CHP’ye oy verenleri bile öfkelendirmiştir.Malum şahsı disipline sevk etmekle CHP yakayı kurtaramaz, sorumluluktan kaçamaz.CHP, milli ve manevi değerlerimize adeta savaş açmıştır.

- "CHP ve İP üç maymunu oynuyor"

HDP'nin, Doğu ve Güneydoğu'da astığı afişlerde özerklikten, özerk yönetim hedefinden söz ettiğini aktaran Bahçeli, "CHP ve İP üç maymunu oynuyor." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, YPG’ye terörist diyemediğini, YPG’nin Türkiye’ye saldıracağına inanmadığını, PKK’ya hiç ses çıkarmadığını vurgulayan Bahçeli, bu sırada hain terör örgütünün boş durmadığını, kan dökmeye devam ettiğini kaydetti.

Konya Selçuk Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Furkan Kocaman'ın, Erasmus programı kapsamında gittiği Polonya’da PKK’lı teröristler tarafından boğazından bıçaklanarak, şehit edildiğini anlatan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Acımız çok büyüktür.Evladımıza Allah rahmet etsin, ailesinin başı sağ olsun.CHP’nin, İP’in ittifak içinde olduğu HDP, PKK cinayetlerine şerefsizce, vahşice devam ediyor.Bu alçaklar mı demokrasiyi savunuyor?Bu melunlar mı özgürlüğü müdafaa ediyor?Batsın sizin demokrasi anlayışınız, batsın sizin özgürlük merakınız.Size bu ülkeyi bırakırsak, gök girsin kızıl çıksın.Kumpaslarınıza boyun eğersek, namertlik sıfatımız olsun.CHP’ye oy veren vatandaşlarım bu rezillikleri görmelidir, bu akıl tutulmasına tepki vermelidir.Bunun başka çaresi kalmamıştır.Başka alternatif de yoktur.Mevzu bahis vatandır.Mevzu bahis bekamızdır.İP’e oy veren vatandaşlarım istismarcıların, inkarcıların, ihanet edenlerin, dününe sırt çeviren nankörlerin oyunlarını fark etmelidir. Her vatan evladı, HDP, PKK ile yol yürüyenlere haddini bildirecek cesaret ve dirayeti mutlaka göstermelidir.Çürük yumurtaları sandıkta ayıklama zamanı gelmiştir.Dalından kopan kurumuş yaprağın akıbetini rüzgâr tayin edecektir.Türk milleti zillete oy ve onay vermez, veremez.Kırıkkale zillete asla tamam demez, demeyecektir.Soruyorum sizlere;Kırıkkale’de bir miyiz? Beraber miyiz? Birlikte zillete dersiniz verecek miyiz? Kırıkkale’ye sahip çıkacak mısınız? Kırıkkale’nin umutlarını tazeleyecek misiniz? Kırıkkale’de MHP diyecek misiniz? Zillet ittifakı gelsin de Kırıkkale’ye baksın.Yüreği yetiyorsa milli diriliş ruhunu görsün.Kırıkkale vatanına sahip çıkıyor.Kırıkkale bekasına sahip çıkıyor.Kırıkkale geleceğine sahip çıkıyor."

(Sürecek)


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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 19:22
  1. Kırıkkale
  2. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  3. miting

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