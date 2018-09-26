MHP’nin kesinleşen belediye başkan adayları açıklandı

Milliyetçi Hareket Partisi yerel seçim çalışmalarına hız verdi. Yerel seçimler için AK Parti ve MHP’nin Cumhur İttifakını devam ettirmek için görüşmelerin yapıldığı şu günlerde eğer AK Parti MHP ittifakı olursa MHP’nin hangi il ve ilçelerde aday göstereceği merak ediliyor. Ancak MHP’nin şimdiden yerel seçimler için bazı belediye başkan adayları kesin olarak Devlet Bahçeli tarafından açıklandı. MHP’nin Mart 2019 yerel seçimlerde aday göstereceği iller hangileri? yerel seçimlerde MHP’nin açıklanan belediye başkan adayları kimler?

MHP ADAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI BELİRLEDİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2019 Mart yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü yeniden aday gösterecek. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hüseyin Sözlü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etmişti. Ziyarette Bahçeli'nin Sözlü'ye, "Siz halen Adana Büyükşehir Belediye Başkanımızsınız, aynı zamanda büyükşehir belediyesi başkan adayımızsınız, yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandığı aktarılmıştı. Daha önce Ceyhan Belediye Başkanlığı da yapan Hüseyin Sözlü, 30 Mart 2014'te Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI HAMİT TUNA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz'ın yerel seçimlerde aday olmayacağını bildirmesi sonucu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Hamit Tuna’nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiğini belirtmişti.

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ENVER DEMİREL

Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali töreninde konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli yaklaşan yerel seçimlerde Etimesgut Belediye Başkan Adaylarının yeniden Enver Demirel olacağını açıklamıştı.