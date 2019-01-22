MHP'nin Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti
Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde MHP'nin Belediye Başkan Adayı olan Ahmet Demirel, 3 gün önce kalbinden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.22 Ocak 2019 Salı 15:14
Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde MHP Belediye Başkan Adayı Ahmet Demirel, kalbindeki rahatsızlık nedeniyle tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
MHP'li Belediye Başkan Adayı Ahmet Demirel (55) 3 gün önce seçim çalışmalarını sürdürürken rahatsızlandı. Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Demirel, yakınları tarafından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlk müdahalesi yapılan Demirel, Ankara'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada tedavisi süren Ahmet Demirel, bu sabah hayatını kaybetti.
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