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MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Melih Gökçek mi?

23 yıldır sürdürdüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi üzerine bırakan Melik Gökçek'in ismi bu kez de MHP'nin Ankara adaylığı için geçiyor. MHP kaynakları "Melih Gökçek'i Ankara için düşünüyoruz" açıklamasını yaptığı iddia edildi. Peki Melih Gökçek MHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak mı?

24 Ekim 2018 Çarşamba 15:48
MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Melih Gökçek mi?

23 yıldır sürdürdüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi üzerine bırakan Melik Gökçek'in ismi bu kez de MHP'nin Ankara adaylığı için geçiyor. MHP kaynakları "Melih Gökçek'i Ankara için düşünüyoruz" açıklamasını yaptığı iddia edildi. Peki Melih Gökçek MHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği 6 isimden birisi olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek "Cumhurbaşkanı tarafından istifam istendi. Cumhurbaşkanı'nın emrine uyarak belediye başkanlığı görevini bırakıyorum." diyerek 23 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etmişti.

MHP'nin Ankara adayı Melih Gökçek mi?

MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Melih Gökçek olacağı  iddia edildi. MHP kaynakları: "Melih Gökçek'i Ankara için düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye adayının Melih Gökçek olacağı iddiasına ilk yorumlar Gökçek'e yakın isimlerden geldi. Gökçek'in yakını "Bir görüşme talebi gelirse Sayın Gökçek bunu geri çevirmez" açıklamasında bulunduğu öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 15:48
  1. Ankara
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