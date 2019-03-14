MHP'nin Aksaray mitingi

AKSARAY (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terör örgütleri, vahşi emperyalizm ve ekonomik suikastçılar, bölücü mihraklar, yeni hükümet sistemini kabullenemeyen siyasi devşirme ve düşükler, kaybımızı, zaafımızı, zayıflamamızı ve çözülmemizi projelendiriyorlar. İşte bu yüzden beka diyoruz. Bu nedenle 31 Mart seçimlerini milli beka üzerinden okuyoruz." dedi.

Bahçeli, partisince Aksaray 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve İYİ Parti'nin milliyetçiliği ve milliyeti bilmediğini belirtti.

"Ne adamlığı bilirler ne de erdemli olmayı" diyen Bahçeli, şöyle konuştu:

"Onlar gitsin HDP ile fısıldaşsınlar. Onlar gitsin PKK ile yanak yanağa versinler. Onlar gitsin, YPG, PYD ve FETÖ muhipliği ile meşgul olsunlar. Zira yaptıkları budur, yapacakları da budur. Zillet ittifakı denen, tekere sokulan çomaktır. Zillet ittifakı, yürüyen kervana kast eden haydutluktur. Zillet ittifakı Türkiye'nin karşı cephesi, husumet odağıdır. Zillet ittifakı gelsin de Aksaray'daki coşkuya kulak versin. Aksaray'daki milli diriliş ruhunu görsünler. Fakat yapamazlar, buna dayanamazlar, tahammül edemezler. Kulakları var duymaz, gözleri var görmez dilleri var söylemez, hele hele kalpleri var mühürlendiğinden işlemez."

Bahçeli, bugüne kadar Aksaray için hizmet edenlere teşekkür ederek, taş üstüne taş koyanlara ve samimiyetle çalışana "Allah razı olsun" diye konuştu.

"Ne var ki sıra bizde, umut bizde, gelecek bizimle." ifadelerini kullanan MHP Genel Başkanı Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bir adım ileri gitmek için Aksaray'a talibiz. Hizmeti daha üst seviyelere çıkarmak için Aksaray'a kucağımızı açıyoruz. Daha güzel, gelişmiş ve güçlü bir Aksaray için MHP olarak 31 Mart'ta verilecek görevi bekliyoruz. Mutlu yarınlar için MHP. Aksaray'da sağduyunun birlikteliği kazanacaktır. Görünen köy kılavuz istemez. Beka için milli karar, cumhur için istikrar. Beka için milli karar Aksaray için istikrar."

- "Zillet ittifakı ezan sesinden rahatsız"

Bahçeli, beka olmadan vatanın olmayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Zillet ittifakı ezan sesinden rahatsız. Zillet ittifakı, bayrağımızı yakanlardan, İmralı canisinin heykelini yapmaktan bahsedenlerden memnun. Milli bekamızı duydular mı adeta şok oluyorlar, deprem geçiriyorlar. Hemen işi ekonomiye getiriyorlar. Konuyu patlıcana taşıyorlar. Bunlar müflis, meymenetsiz. Patlıcan yazın ucuzlar, biber ve domates yaz aylarında bollaşır. Bekayı patlıcanla mukayese etmek izansızlık değil mi? Bekayı tencerenin kaynayıp kaynamadığıyla değerlendirmek haksızlık değil mi? Elbette her vatandaşım her şeyin en güzeline layıktır. Dileriz ki herkes istediğini yesin, istediğini içsin. Kimsenin sofrasında gözümüz yok, kimsenin mutfağına diyeceğimiz yok ama patlıcan pahalıysa bu dünyanın sonu değildir. Ucuzladığında herkes alır ve doya doya yer. Peki beka yenir mi? Bekanın pahalı veya ucuzluğundan bahsedilebilir mi? Beka olmadan 'aç kalktım, tok yattım' demek hiç mümkün olur mu? Beka olmadan kundaktaki yavrularımızın, emzikli sabilerin, henüz bıyığı terlememiş yavrularımızın onurundan, ömürlerinden, gelecek düşlerinden bahsedilebilir mi?"

- "Türk milleti çok açık bir saldırı altındadır"

Türkiye'nin bekasına savaş açıldığını anlatan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Faizdeki artıştan, enflasyondaki yükselişten işsizlikteki tırmanıştan dolayı mutlu olmak, insani, İslami ve vicdani ölçülerle asla bağdaşmaz, bağdaşmayacaktır. Türk milleti çok açık bir saldırı altındadır. Aksaray'ın 'ekmeği küçülsün, bereketi kaçsın' diyorlar. Türkiye düşmanlarını el birliği ile emel birliği ile siyasal ekonomik imhamızı planlıyorlar. Terör örgütleri, vahşi emperyalizm ve ekonomik suikastçılar, bölücü mihraklar, yeni hükümet sistemini kabullenemeyen siyasi devşirme ve düşükler, kaybımızı, zaafımızı, zayıflamamızı ve çözülmemizi projelendiriyorlar. İşte bu yüzden beka diyoruz. Bu nedenle 31 Mart seçimlerini milli beka üzerinden okuyoruz. Zalimlere fırsat vermemek için Cumhur İttifakı'yla direniyoruz. Hainlere göz açtırmamak için Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile duruş gösteriyoruz. PKK'ya, FETÖ'ye, CHP'ye, HDP'ye, İP'e, ÖDP'ye ezan ve bayrak düşmanlarına, vatan ve millet muhaliflerine Cumhur İttifakı ve yeni hükümet sistemiyle engel olmaya çalışıyoruz. Bekaya kara çalanlar, şaşı bakanlar, bekayı kabullenemeyenler Türkiye düşmanlarının yerli işbirlikçileridir. Alayını da görüyor, sandıkta hesaplaşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz."

Bahçeli, konuşmasının sonunda alandakilerden partisinin Aksaray'daki il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarına destek istedi.

(Bitti)