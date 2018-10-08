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MHP’nin af teklifine Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyor? Mahkumlara af çıkar mı? Af ne zaman çıkacak? af için kaç milletvekilinin oyu gerekir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın son gününde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP’nin hazırlayıp Meclis Başkanlığına sunduğu mahkumlara af konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Peki MHP’nin af teklifine Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyor?

08 Ekim 2018 Pazartesi 17:01
MHP’nin af teklifine Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyor? Mahkumlara af çıkar mı? Af ne zaman çıkacak? af için kaç milletvekilinin oyu gerekir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın son gününde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP’nin hazırlayıp Meclis Başkanlığına sunduğu mahkumlara af konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Peki MHP’nin af teklifine Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyor?

"Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz"

Erdoğan, MHP’nin af teklifine ilişkin olarak "Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz. Geçmişte çok aflar çıkarıldı. 'Bu affı çıkarır da bundan ne kadar siyasi rant elde ederiz' Biz böyle düşünemeyiz." Açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, af teklifi ile ilgili, "Bizim bu tartışma konularında öncelikli ölçümüz maşeri vicdandır. Şu veya bu kesimin, şu veya bu şahsın çıkarına, faydasına ama milletimizin ortak hissiyatına aykırı hiçbir iş bizim için makbul değildir." şeklinde konuştu.

"MHP'nin teklifi kendisine aittir"

Erdoğan, af teklifi ile ilgili bir soruya da "MHP'nin teklifi kendisine aittir. Biz AK Parti olarak nasıl bir teklifle karşısına çıkarız, nereye kadar yaklaşırız, bunların hepsi arkadaşlarımızın çalışmasından sonra ortaya çıkacak." yanıtını verdi.

Bahçeli: İttifak başka af başka

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin af teklifiyle ilgili, "Kanun teklifimizle ilgili gelişler ve alınan tutumlar Cumhur İttifakı'ndan bağımsızdır. İttifak başka, teklifimiz başkadır" demişti.

AF ÇIKMASI İÇİN MECLİS'DE NE KADAR OY LAZIM?

Anayasa değişikliğiyle TBMM'nin görev ve yetkileriyle ilgili madde düzenlenirken, genel ve özel af yasalarının çıkarılması beşte üç çoğunluk (330 milletvekilinin kabul oyu) şartına bağlanarak zorlaştırıldı. Anayasa'nın, 'TBMM'nin görev ve yetkileri' başlığını taşıyan 87. maddesi şöyle: "TBMM'nin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, Bakanlar Kurulu'nu ve bakanları denetlemek, Bakanlar Kurulu'na belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek; milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına, mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek ve Anayasa'nın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir."

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 17:01
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