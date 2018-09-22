Mahkumlara af teklifi pazartesi Meclis'e sunulacak! MHP’nin af teklifi kimleri kapsayacak? Af yasası ne zaman çıkar?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim vaatleri arasında bulunan mahkum affına teklifini hazırladı. MHP’nin af teklifine ilişkin son dakika ayrıntılar belli oldu. MHP’nin mahkum affına ilişkin, 19 Mayıs 2018'den sonraki suçlar kapsam dışı bırakılacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP'nin af teklifinin ayrıntılarını açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, açıklama yaptı ve özetle şunları söyledi; "19 Mayıs 2018'den sonraki suçlar kapsam dışı bırakılmıştır. 19 Mayıs 2018'e kadarki suçlardan 5 yıl şartlı indirim. Af teklifi yasalaşırsa 162 bin hükümlünün durumunda düzenleme olacak."