MHP’nin af teklifi hangi tarihleri kapsıyor? Son dakika aftan kimler yararlanacak?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) af teklifini Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklif 19 Mayıs 2018 öncesi suçları kapsıyor. Teklif cezalarda 5 yıllık indirimi amaçlıyor. MHP’nin af teklifine göre, terör suçları, cinsel istismar ve kadına şiddet af kapsamı dışında tutuluyor.

AFTAN YARARLANILACAK TARİH 19 MAYIS 2018 ÖNCESİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, teklifle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Teklif 19 Mayıs 2018 öncesi suçları kapsıyor. Teklif cezalarda 5 yıllık indirimi kapsıyor.

TERÖR, CİNSEL İSTİSMAR, KADINA ŞİDDET SUÇLAR KAPSAM DIŞI

Kapsam dışına alınan suçlar devlet güvenliğine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, soykırım ve insanlığa karşı suçlar, kasten adam öldürme kapsam dışıdır. Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar kapsam dışında. İşkence, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar kapsam dışı. Kanunun amacı belli, biz devlete karşı işlenen suçları kapsam dışında tuttuk.

AFTAN KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?

Türkiye'de tutuklu hükümlü sayımız 253 bin civarında. Bunlardan terör suçlusu olarak 25 bin 63 hükümlü, 20 bin 643 tutuklu var. Adam öldürme suçundan 22 bin 610 hükümlü, 5 bin 664 tutuklu var. Kanun kapsamı dışında olanları çıkınca 162 bin tutuklu ve hükümlü bu düzenlemeden faydalanacaktır. Bunlar adli suçlar, devlete karşı işlenen suçlar değil."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MHP'NİN AF TEKLİFİNE YEŞİL IŞIK

New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmek üzere ABD'ye ziyaret gerçekleştirecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu.

"DEVLETE KARŞI İŞLENİYORSA AF YETKİSİ OLABİLİR"

Gazetecilerin MHP'nin af teklifi ile ilgili sorusunu yanıtlayan Başkan Erdoğan konuyla ilgili olarak şunları söylemişti: Af konusu eğer bir af devlete karşı işleniyorsa devletin bunu af yetkisi olabilir. Fakat şahıslara karşı işleniyorsa bunun af yetkisi devlette değildir. Bunu affedecek yetki mağdur, mazlumların ta kendisidir. Biz devlet olarak böyle bir yetkiyi kendimizde görmüyoruz.