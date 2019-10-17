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Bahçeli'nin Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlunun Ankara Kalesi'nde kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

17 Ekim 2019 Perşembe 07:45
Bahçeli'nin Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Ankara Kalesi'nde kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

70 metre yükseklikten aşağıya düştü

Olay, saat 02.00 sularında Ankara’nın Altındağ ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan Ankara Kalesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu ve yanındaki arkadaşı, Ankara Kalesi'ni çevreleyen surların etrafındaki kayalıklardan henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 70 metre yükseklikten aşağıya düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Semih Yalçın'ın oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Düşen diğer şahıs ise ağır yaralı olarak Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan olay yerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve MHP milletvekilleri ile bürokratlar geldi.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 07:45
  1. Ankara
  2. MHP
  3. Semih Yalçın
  4. oğlu
  5. Devlet Bahçeli

YORUM YAZ

  • YÜKSELKILIÇ YÜKSELKILIÇ 11 dk önce
    sayın vekilim başın sağolsun allah rahmet eylesin mekanıcennet olsun
  • haydarhaydar22 dk önce
    Allah c.c rahmet eylesin, sabır versin.
  • NakiNaki27 dk önce
    Osaatte düşmesi, bir gariplik var bu işte.
  • TığlıTığlı42 dk önce
    Allah rahmet eylesin inşallah
  • fatihin neslifatihin nesli1 sa önce
    fetö işi falan olabilir. adamı tehdit ettilerse ailesiyle falan. ALLAH rahmet eylesin. ailesine sabır versin.
  • DermanDerman1 sa önce
    Sayin semih yalcin ,beye basi sagolsun ,oglunun mekani cennet olsun,acili ailesine dost ve yakinlarina,Allahdan sabir diliyom.
  • ahmetahmet1 sa önce
    Allah taksiratini affetsin, ailesine sabir versin

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