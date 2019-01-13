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MHP'nin 50. kuruluş yıl dönümüne doğru

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, kuruluş yıl dönümü programının 8-9 Şubat'ta Adana'da yapılacağını bildirdi

13 Ocak 2019 Pazar 12:21
MHP'nin 50. kuruluş yıl dönümüne doğru

ADANA (AA) - MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlamalarının 8-9 Şubat'ta Adana'nın ev sahipliğinde yapılacağını bildirdi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "9 Şubat 1969'da Adana'da kurulan" MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlamaları için çalışmalar devam ediyor.

Adana'nın ev sahipliğinde yapılacak kutlamalarla ilgili MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı başkanlığında yapılan İl Divan Kurulu Toplantısı'nda kentte icra edilecek kutlama programları istişare edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Genel Merkezinin büyük önem verdiği kutlamaların 8-9 Şubat'ta Adana'da yapılacak olmasının kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

Kutlama programına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılacağını bildiren Avcı, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin  de onurlandıracakları, tarihi mesajlar vereceği programa Adana'nın ev  sahipliği yapacak olması bizim için ayrı bir gurur ve mutluluktur. İl  Teşkilatı olarak üzerinde titizlikle çalışıyoruz. Sadece Adana'mız  için değil, ülkemiz açısından da tarihi önem barındıran kutlama  programlarına 81 ilden ve dış ülkelerden yoğun bir katılım olacak." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 12:21
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