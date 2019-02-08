MHP'nin 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kutlamalara katılmak üzere Adana'ya geldi

ADANA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 50. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Adana'ya geldi. Otoyol girişinde partililer tarafından karşılanan Bahçeli, daha sonra kent merkezinde konaklayacağı otele geçti. Bahçeli'yi otel girişinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı ve partililer karşıladı. Bahçeli, otel lobisinde Sarıeroğlu ve partililerle bir süre sohbet etti. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, yarın kutlamanın yapılacağı TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde partililere sesleneceği öğrenildi.



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