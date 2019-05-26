MHP'li Karadağ: Gençlerimizi dünyanın farkında olacak şuurla yetiştirmeliyiz

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr'ye konuşan MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, "İstiyoruz ki kutsal günlerimizi; dünyada kanın akıtılmadığı, çocukların ölmediği bir ortamda yaşayalım ama maalesef İslam coğrafyasında zulüm devam ediyor. Bize düşen ise gençlerimizi dünyanın farkında olacak bir şuurla yetiştirerek yeryüzünde barışa katkıda bulunmaktır." dedi.

MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. "Gönül coğrafyamız sınırlarımızın çok ötesinde." diyen Karadağ, "Çin Seddi'nden Adriyatik'e kadar uzanan bir coğrafyaya dokunmak istiyoruz. Bu coğrafya içinde aynı inancı yaşayan, aynı dili konuşan, aynı tarih bilinci olan 3 yüz milyonun üzerinde tek bir milletin mensuplarıyız." ifadelerini kullandı.

Gençleri dünyanın farkında olacak bir şuurla yetiştirmenin önemine vurgu yapan Karadağ, şunları söyledi:

"Gönül istiyor ki İslam dünyasında; savaşların olmadığı, çocukların ölmediği, kanın akıtılmadığı bir ortamda bu kutsal günlerimizi yaşayalım ama maalesef İslam coğrafyasında kanlar akmaya, çocuklar ölmeye devam ediyor. Bize düşen de bu yaşananlardan ders çıkararak gençlerimizi dünyanın farkında olacak şuurla yetiştirip dünya barışına katkıda bulunmaktır."

Ülkelerin sosyal bilimler alanında güçlü olması gerektiğini söyleyen Karadağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türkiye'nin en önemli eğitim kurumlarından birisi. Sosyal bilimlerde gelişen bir ülke, özellikle yönetim kadrosunda dünyada söz sahibi olabilecek milletler haline geliyor."