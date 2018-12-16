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MHP’li vekilden Meclis bahçesinde 'Ülkücü kardan adam' pozu

Bütçe görüşmelerinin sürdüğü TBMM’nin bahçesinde kardan yaptığı kardan adamın yanında Bozkurt işareti yaparak poz veren MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

16 Aralık 2018 Pazar 17:09
MHP’li vekilden Meclis bahçesinde 'Ülkücü kardan adam' pozu

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, bütçe görüşmelerinin sürdüğü TBMM’nin bahçesinde yapılan kardan adamın yanında bozkurt işareti yapıp, fotoğraf çektirdi. Ersoy, bu fotoğrafı, 'Ülkücü kardan adam ile birlikteyiz' sözleriyle sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

TBMM'de bütçe görüşmeleri sürerken, uzun süre mesai yapan vekiller, verilen aralarda Meclis bahçesine çıkarak stres atıyor. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy gece geç saatlere Meclis bahçesinde yapılan kardan adamla birlikte objektiflere poz verdi. Ersoy, bu fotoğrafı, önceki gün 'Gazi Meclisimizin bahçesinde saat 01.46'da 'Ülkücü kardan adam' ile birlikteyiz. Tüm Kıymetli dostlarımızın dava arkadaşlarımızın, hemşerilerimizin, büyüklerimizin ve kardeşlerimizin cuması mübarek olsun' notuyla takipçileriyle paylaştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 17:09
  1. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy
  2. Kardan adam
  3. Ülkücü kardan adam

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