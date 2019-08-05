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MHP’li vekilden doktora şiddete tepki

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Dr.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:48
MHP’li vekilden doktora şiddete tepki

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan doktora şiddet olayı nedeniyle Başhekim Prof. Dr. Mesut Özkaya’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Taşdoğan, "Yaşanan olayı kınıyoruz" dedi.


Geçtiğimiz günlerde Gaziantep Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir şahıs tarafından istediği ilacı yazmayan hekime şiddet uygulanması ve acil servisteki cihazlara zarar verilerek ortalığın savaş alanına çevrilmesi olayına tepkiler gelmeye devam ediyor. Yaşanan olayın utanç verici olduğunu dile getiren MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan da olayı kınadıklarını ve her şekilde sağlık çalışanlarının yanında olduklarını söyledi.


"Şehit doktorun ismini taşıyan hastanede yaşanan olay çok üzücü"


Olay nedeniyle Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Özkaya’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Taşdoğan burada yaptığı açıklamada, "Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi adını şehit doktor Ersin Arslan’dan aldığı için bizler için ayrıca önemi olan bir hastane. Ama ne yazık ki burada ve Türkiye’de gün geçmiyor ki sağlıkla ilgili bir şiddet olayı kamuoyuna düşmesin. Maalesef sağlıkta şiddet gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Hastanelerdeki arkadaşlarımız zor şartlar altında vatandaşa hizmet vermeye çalışıyorlar. Acil servislerde, polikliniklerde iş yükünün bu kadar yoğun olduğu bir ortamda bir de kendilerine şifa veren elleri kınamak, lanetlemek yetmiyor. Bu olaylara çözüm bulmak gerekiyor. Bu şiddeti bir şekilde önlememiz gerekiyor. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı’na verdiğimiz sağlıkta şiddeti önleme daire başkanlığı kurularak bu olayların profesyonel eller tarafından yönetilmesi daha doğru olur diye düşünüyorum. Bu vesileyle arkadaşlara yapılan saldırıdan dolayı Başhekim hocamız şahsında tüm personellere tekrar iletiyoruz. Rabbim bu iş yükü altında onlara sabır versin. Sağlık çalışanlarının böyle nahoş bir durumla karşılaşması kabul edilebilir bir durum değildir" ifadelerini kullandı.


"Yaşanan olay için gerçekten çok üzgünüz"


Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Özkaya ise, "Yaşanan olaydan dolayı gerçekten çok üzgünüz. Gönül ister ki bu tür olaylar hiç olmasın ve biz sadece proje bazlı konuşmalar yapalım ama ne yazık ki sürekli tekrar eden bu olayları konuşuyoruz. Milletvekili Taşdoğan’ın da söyledi gibi şehit doktor Ersin Arslan’ın adını taşıyan bir hastanede böyle bir vahim olayın gerçekleşmesi hakikaten bizi derinden yaralamıştır. Ben bizi yalnız bırakmayan vekilimize, valimize, siyasetçilerimize ve halkımıza teşekkür ediyoruz. Bu olaydan sonra bize inanılmaz bir destek verdiler ve arkamızda durdular. Ben bütün orada çalışan bütün arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyor, vekilimize de ziyareti için tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:48
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