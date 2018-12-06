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MHP’li vekil Erdoğan’a verdiği sözü yerine getirdi

Başkan Erdoğan'ın Arjantin'de katıldığı G-20 Zirvesi sırasında kendisine eşlik eden MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş ve Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ile sohbeti sırasında ilginç bir hatıra da ortaya çıktı.

06 Aralık 2018 Perşembe 09:26
MHP’li vekil Erdoğan’a verdiği sözü yerine getirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu 1996'da, o dönem Ülkü Ocakları İstanbul Başkanı olan MHP İstanbul milletvekili Mehmet Bülent Karataş'ın nikâhını kıydığı ortaya çıktı. Karataş, kıydığı nikâhlarda 3 çocuk şartını hatırlatan Erdoğan'a verdiği sözü tuttuğunu anlattı. Milletvekili Karataş, eşi ve 3 çocuğu ile bu hatırayı ara sıra konuştuklarını anlattı. Büyük Kulüp'te kıyılan nikâh fotoğrafını gören Başkan Erdoğan ise, "Ne kadar gençmişiz" diyerek anıları tazeledi.


(Vali Carlos (ortada), Mehmet Bülent Karataş (sağda))

Paraguaylı 'Ülkücü' vali

Latin Amerika seyahatinde çok iyi Türkçe konuşmasıyla heyetin ilgisini çeken ve Müslüman olan Paraguay'ın Bolivya San Pedro Valisi Carlos Alcibiades Gimenes Diaz, MHP'li Karataş ve Atay ile birlikte bozkurt işareti yaptı. (Sabah)

 

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 09:26
  1. İstanbul
  2. Mehmet Bülent Karataş
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. MHP

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