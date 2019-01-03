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MHP'li Usta MDK'ye sevk edildi

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Cumhur İttifakı'nın varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları" nedeniyle parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle MHP Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi

03 Ocak 2019 Perşembe 13:19
MHP'li Usta MDK'ye sevk edildi

ANKARA (AA) - MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Cumhur İttifakı'nı zedeleyici" açıklamaları dolayısıyla "parti üyeliğinden kesin çıkarma" talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna (MDK) sevk edildi.

MHP MDK Başkanı Halil Öztürk, yaptığı açıklamada, "Usta'nın, 1 Ocak 2019 tarihli Türkiye geneli ve Samsun'la ilgili Cumhur İttifakı'nın varlığı ile devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları karşısında parti tüzüğünün ilgili maddeleri kapsamı ve gereğince tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle MDK Başkanlığına sevk edildiğini" bildirdi.

Partide, Usta'nın MDK'ye sevki konusunda dün çalışmalara başlanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 13:19
  1. C umhur İttifakı
  2. disiplin
  3. MDK
  4. MHP'li Usta

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