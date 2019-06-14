Sefer Aycan'dan YÖK'e çağrı! "İstihdam durumu gözetilmeli!"

Taha Emre Özdemir Ankara

Sefer Aycan, hafta sonu yapılacak yapılacak Yüksek Öğrenime Giriş Sınavı'na dikkat çekerek, "Türkiye'de yükseköğrenim parası olanların alabileceği bir duruma doğru gitmektedir. Üniversiteler; altyapısı, binası, donanımları oluşmadan, öğretim üyesi sayısı yetersizken ciddi bir şekilde öğrenci almaya devam etmektedir. Buna da YÖK müsaade etmektedir." ifadelerini kullandı.

'Birçok üniversite altyapı hazırlanmadan kuruldu'

Üniversite kontenjanları belirlenirken insan gücü planlamasının iyi yapılması gerektiğine vurgu yapan Aycan, "Türkiye'deki 206 üniversitede, yaklaşık 7 milyon 500 bin öğrenci eğitim görüyor. Yeni üniversitelerin birçoğu altyapısı hazırlanmadan kuruldu. Öğretim üyesi açısından da ciddi bir eksiklik söz konusu." dedi.

'İstihdam kapasitesinin üzerinde öğrenci alınıyor'

Birçok meslekte istihdam ihtiyacının üzerinde öğrenci alımı yapıldığına dikkat çeken Aycan, sözlerine şöyle devam etti:

"Mühendis, avukat, diş hekimi, eczacı, sağlık meslekleri mensupları gibi birçok alanda işsiz gençler var. Kamu kadrolarında da açık yok. Zaten ne kamunun ne de özel sektörün bu kadar kişiyi istihdam etmesi beklenemez. Hekim sayısı bile şu an ihtiyacı karşılayabilecek durumda. Türkiye'deki hiçbir meslek grubunda şu an acil bir ihtiyaç yok. Bu hafta sonu üniversite giriş sınavı yapılacak. Hala kontenjanlar açıklanmadı. Üniversite kontenjanlarını istihdam açığı gözetilerek belirlenmeli. Şu anda kontenjan belirlemeyle ilgili yetki YÖK'ün elinde. YÖK, bunu doğru bir insan gücü planlamasına dayandırarak yapmıyor. Üniversitelerin istekleri doğrultusunda kontenjan belirliyor. YÖK'ün tüm taraflarla bir araya gelerek sağlıklı bir şekilde plan yapması gerekir."