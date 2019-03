Burak Pehlivan: Zillet hurafe, Cumhur hakikattir

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’a destek olarak; “Zillet hurafe, Cumhur hakikattir. Aklı zillet olanlar, kirli siyaset yapıyor” dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ile ilgili olduğu iddia edilen bir görüntünün yeni meydana gelmiş gibi servis edilmesine tepki gösteren Burak Pehlivan, “Aydınlı hemşerilerimin basireti, kaset ve kumpaslardan çok daha büyüktür ve hayranlık vericidir.

Aklı zillet olanlarla, aklında sadece Aydın ve Aydınlılar olan Cumhur İttifakı arasındaki seçimi, hüküm ve karar sahibi yürekli Efeler 31 Mart 2019’da gerçekleştirecektir. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığında Mustafa Savaş ve Nazilli Belediye Başkanlığında Haluk Alıcık ve tüm ilçelerde cumhur ittifakı zafere ulaşacaktır. Doğrunun yardımcısı Allah’tır. Onlar kaset, kumpas yoluna gittiler. Çünkü en iyi bildikleri şey kirli siyaset, en iyi yaptıkları kumpas kurmak, komplo icat etmektir. Çünkü fıtratları, mizaçları ve siyasi mazileri buna müsaade etmektedir” dedi.







“31 Mart’ta gerekli dersi alacaklardır”

“Bunlar her fırsatta Nazilli için yapacağımız her güzel projeye engel çıkaran, yapılan her güzel işe kulp bulan, asılsız isnat ve iftiraları meslek edinmiş samimiyet ve dürüstlük fukaralarıdır” diyen Pehlivan, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Aziz Aydınlılar, muhterem Nazillili hemşerilerim, 31 Mart 2019’da yalancılara dersini verecek, gününü gösterecektir. Zillet hurafe, Cumhur hakikattir. Zillet ittifakı yalan ve cehil, Cumhur İttifakı sadakat ve ehildir. Aydın’ın yürekli Efeleri; bekayla bela, kandıranlarla kazandıranlar, aldatanlar ahlakta anıtlaşanlar arasındaki seçimi 31 Mart 2019’da yapacak, tarihi ve muazzam iradesini tekraren sandıkta gösterecektir. Aydınlılar ariftir. Ne nedir? Ne değildir.? Tereddütsüz bilir. Özel hayatın korunmasına muhalif, iş etiğine uymayan tarzda gizli kamera ile görüntü alma hazırlığında gelen bu arkadaşımızdan ziyade, bu aklı ona veren, teknik destek sağlayanlar rahat olmasın. Unutmayın ki; gayri meşru vasıtaları kirli bir silah olarak kullananların bunun hayrını gördüklerine tarih şahit olmamıştır”