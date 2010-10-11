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MHP’li Meclis Üyesi’ne tebrik yağıyor

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin açılışında Sırp destekçisi Emir Kusturica’yı protesto ettiği için salondan çıkarılan Belediye Meclisi Üyesi MHP’li Reşat Oktay’a tebrik yağıyor.

11 Ekim 2010 Pazartesi 09:00
MHP’li Meclis Üyesi’ne tebrik yağıyor

Yeni Akit’e konuşan Oktay, “Olayın ardından telefonum kilitlendi. Tanıdığım bazı CHP’liler dahil yüzlerce kişiden tebrik aldım” derdi. Kusturica’nın tepkiler üzerine, “Ben böyle bir şey söylemedim” açıklamasıyla ilgili Oktay, “Tepkileri görünce kıvırmaya başladı. Sırpların yanında öyle, Türkiye’ye gelince böyle konuşuyor. Geçmiş beyanatlarına bakılınca bunlar görülür” diye konuştu. “AKAYDIN’I UYARDIM” Salondan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin güvenlik görevlileri tarafından zorla çıkarıldığını ve CHP gençlik kollarının saldırısına maruz kaldığını kaydeden Oktay, “Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bir organizasyonu ile ilgili, bir meclis üyesi olarak söz söyleme hakkım vardır. Ben belediye meclisi toplantısında Mustafa Akaydın’ı uyardım, ‘Bu adamı Antalya’ya getirmeyin, davetini iptal edin, yoksa her ortamda gerekli tepkiyi ortaya koyarım’ dedim. Ancak Akaydın inat etti, bizi buna mecbur etti. Sırp canileri tarafından katledilen ve tecavüze uğrayan Bosnalı Müslüman kadınlar için elimizden gelen sorumluluğu yerine getirdim. Kusturica’nın jüri üyeliğinden çekilmesiyle Boşnak kardeşlerimizin ve bizim haklı tepkimiz yerini buldu” dedi. Oktay şöyle konuştu: “Bizim sanata saygımız var, ancak sanatçı da evrensel bakmasını bilmeli. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından soykırım olarak kabul edilmiş Bosna katliamı ile ilgili Sırpları mahkûm eden bir beyanını duymadığımız gibi, ‘500 yıl önce hepimiz Sırp’tık’ diyerek Boşnakların yüzlerce yıl Sırplardan ve Hıristiyan haçlı zihniyetinden çektiklerini görmezden gelmiştir. Boşnakların kökeni İslâm öncesinde kilise tarafından sapkın olarak kabul edilen Bogomil mezhebine dayanır. Bogomiller İslâm’da olduğu gibi teslisi reddeder, Hz. İsa’nın çarmıha gerildiğini kabul etmezdi. Katolik kilisesini Hz. İsa ve azizleri tanrılaştırdıkları için putperest olarak görür, haça itibar etmezlerdi. Bu nedenle uzun yıllar baskılara maruz kaldılar. Bu yakınlık sebebiyle İslâm’ı çok kolay benimsediler.” Öte yandan; Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar Tabur da AK Parti grubu olarak festivali boykot ettiklerini ve hiçbir etkinliğine katılmama kararı aldıklarını kaydetti.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:10
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