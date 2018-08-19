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MHP'li Kılavuz'dan sert açıklama: O İP boynunuza dolanır...

Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Mersin Milletvekili Sn. Olcay Kılavuz yaptığı yazılı basın açıklamasında İP'e yönelik sert eleştirilerde bulundu. MHP Liderine hiç bir hakaretin karşılıksız kalmayacağını söyleyen Kılavuz, gereken her türlü cevabın misliyle verileceğini ifade etti.

19 Ağustos 2018 Pazar 15:06
MHP'li Kılavuz'dan sert açıklama: O İP boynunuza dolanır...

Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Mersin Milletvekili Sn. Olcay Kılavuz yaptığı yazılı basın açıklamasında İP'e yönelik sert eleştirilerde bulundu.

İşte Kılavuz'un yaptığı o açıklama:

İP üzerinde cambazlık yapmaya çalışan partinin mensupları, son zamanlarda hadlerini aşan bir şekilde Milliyetçi-Ülkücü Harekete ve onun muhterem liderine yönelik hezeyan dolu açıklamalarda bulunmaya başlamıştır. İP Milletvekili Fahrettin Yokuş da ateşle oynamakta, kendi çapınca ateşi körüklemeye çalışmaktadır. Fahrettin Yokuş tutunduğu ipe dikkat etmeli, ipin kendi boynuna da dolanabileceğini unutmamalıdır. Milliyetçi - Ülkücü Hareketin bedduasını alanlar iflah olmamıştır. Liderimize ve teşkilatlarımıza ihanet edenler hiçbir zaman rahat etmemiştir.

Fahrettin Yokuş, sendika başkanlığı sırasında "Burada bulunuşumuz Devlet Bahçeli'nin tasarrufudur" dediği hâlde; bugün, elde ettiği yeni makamı sağlama almak ve yeni efendisine yaranmak için her yolu denemekte, seviyesiz, ölçüsüz ve aşağılık bir üslupla bühtanlarını sürdürmektedir. Kendilerini makam ve itibar sahibi yapan Ülkücü Harekete ve Liderimize nankörlük eden, nankörlük etmekle kalmayıp, gittiği yerde utanmadan, arlanmadan Liderimizin adını ağzına almaya çalışan bu şahsı, buradan net bir şekilde uyarıyoruz: Diline sahip ol! Yunus Emre ne güzel söylemiş: Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı...

Siyasi iddiaları çürük çıkan, şişirdikleri balonları erken patlayan, kendi iç problemlerini çözmekten aciz olan bu zavallılar güruhunun, dikkat çekmek ve gündeme gelmek için böylesi tehlikeli sularda yüzmeye çalıştığı anlaşılmaktadır.

Bu gafillere hatırlatmak isteriz ki, Ülkücü Hareket, bir okyanustur; sizler okyanus da bir kum tanesi bile değilsiniz. Boğulacağınız sularda çırpınmaya çalışmayın. Bilmediğiniz, anlamadığınız, ufkunuzun yetmediği meselelerle ilgili yorumda bulunmayın. Ülkücülere ve Liderimize dil uzatmanın faturasının ağır olacağını unutmayın. Ülkücülerin hafızasına kazındığınızı aklınızdan çıkarmayın!

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 15:06
  1. Olcay Kılavuz
  2. MHP Genel Başkanı
  3. Devlet Bahçeli
  4. Mersin

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