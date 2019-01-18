"MHP'li kardeşlerimizle kol kola girip yürümeye azimliyiz"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Biz geleceğimize sahip çıkma adına, bu kötülerle savaşma adına Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimizle kol kola girip yürümeye azimliyiz." dedi.

Özhaseki, Gölbaşı Belediyesi ile MHP ilçe başkanlığına yaptığı ziyaretten sonra AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen yemeğe katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı'nın önemine işaret eden Özhaseki, "Biz geleceğimize sahip çıkma adına, bu kötülerle savaşma adına Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimizle kol kola girip, yürümeye azimliyiz. Daha önceki seçimlerde bu tavrımızı ortaya koyduk zaten." dedi.

MHP Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek'i desteklediklerini dile getiren Özhaseki, "Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimiz de bizi büyükşehirde sonuna kadar destekleyecekler. Çünkü birliğin olduğu yerde rahmet olur, ayrılığın olduğu yerde zaten azap olur." ifadesini kullandı.

Bir ülkenin başkentine belediye başkanı olmanın bir insanın gelebileceği en kutsal görevlerden biri olduğunu belirten Özhaseki, 21 sene belediye başkanlığı, bakanlık görevlerini üstlendiğini kaydetti. Özhaseki, "Elhamdülillah, makamda mevkide gözümüz olamaz ama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı özeldir. Bu ülkenin başkenti burası. Herkesin kenti burası ve burada, bu gururu taşımak Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki bana nasip oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı dönemlerde Ankara ile ilgili özel çalışmalar gerçekleştirdiğini anımsatan Özhaseki, yaptığı çalışmalara işaret ederek, şunları kaydetti:

"Mogan Gölü'nde dip çamuru yükseliyor. Bir müddet sonra, 3 sene sonra, adeta burası göl havasından çıkacak ve resmen bir bataklığa dönüşecek, sivrisinekler üreyecekti. Birkaç sene daha eğer müdahale edilmezse ki 10 sene sonrayı kastediyorum, dümdüz bir tarla ve üzerinde otlar büyümeye başlayacak. Ankara bir değerini kaybedecek. İstanbul için boğaz ne kadar kıymetliyse Gölbaşı da Ankaramız için o kadar kıymetlidir."

Etkinliğe, Milliyetçi Hareket Partisi Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan da katıldı.



