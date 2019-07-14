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MHP’li Karadağ: “15 Temmuz’da Türk milleti yine tarih yazmıştır”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminin 3.

14 Temmuz 2019 Pazar 16:08
MHP’li Karadağ: “15 Temmuz’da Türk milleti yine tarih yazmıştır”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminin 3. yılı anısına mesaj yayımladı. Karadağ, “15 Temmuz hain darbe girişimine izin vermeyen aziz Türk milleti, dünyaya yeniden gücünü göstererek yine tarih yazmıştır” dedi.


Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.


15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadıklarını ve unutmayacaklarını belirten Karadağ, “15 Temmuz gecesi ülkemizin birliğine, bütünlüğüne kastetmek isteyen hainlere karşı aziz Türk milleti hep birlikte ayağa kalkmış ve dünyaya büyük bir demokrasi dersi vermiştir. 15 Temmuz hain darbe girişimine izin vermeyen aziz Türk milleti, dünyaya yeniden gücünü göstererek yine tarih yazmıştır. Tüm iç ve dış mihraklar o hain gecede şunu çok iyi anladılar ki; Türk milletinin vatanına kastetmeye çalışmak kendi kurdukları tuzaklarda boğulmak demektir” ifadelerini kullandı.


15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayan hainlerin unuttukları bir şeyler olduğunu hatırlatan Karadağ, “15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayan mihraklar bir şeyi unuttular; egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Bu millet öyle bir millettir ki, ‘Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır’ sözünü damarlarında dolaştırıp, hainlere karşı gözünü kırpmadan şehadete yürüyen yüce bir ruha sahiptir. Vatana kastetmeyi planlayan vatansızlar tarihte hep var olmuş, olmaya da devam edecektir. Ama bu hainlerin unutmaması gereken bir şey var. Bayrak inmez, ezan dinmez düsturunu kendisine yaşam tarzı yapmış, vatan aşkı ile coşup çağlayan aziz Türk milletinin evlatlarını her daim karşılarında bulacaklardır. Ülkenin birliğine, bütünlüğüne zarar vermeye çalışan her zillet mensubunun hezimete uğraması kaçınılmazdır” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 16:08
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