MHP’li kadınlardan Kadınlar Gününe özel etkinlik

MHP Kadın Kolları İl Başkanlığının, kadınlar günü münasebetiyle düzenlediği, “Güçlü Kadın Huzurlu Türkiye” adlı Tiyatro gösterimi Battalgazi Belediyesi Konferans salonunda gerçekleştirildi.

Tiyatro gösterisine, MHP Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar, AK Parti Teşkilatlandırmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ekrem Dağ, Battalgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrah Yılan, BBP Yeşilyurt İlçe Başkan Adayı Ercan Altunkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MHP Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek, “Bugün bizlere destek veren ve buraya kadar gelen herkese teşekkür ediyorum. Kadına Şiddet bu zamanda had safhada. Ve bu güzel programımızda Kadına Şiddet konusunu işleyeceğiz. Daha sonraki yıllarda Kadına Şiddeti değil de gerçekten titreyip özüne dönen Türk milletini kendi töresini yaşayarak kadına verdiği değeri anlatacağız” dedi.

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar “Zeki, üretken, pratik ve cesur kadınlarımız, güçlü ve huzurlu bir toplumun temel taşlarıdır. Onların hayatın her alanında varlıklarını korumaları, bir ülkenin gelişmesi ve medeniyet yarışında zirvede yer alabilmesi için hayati önem taşımaktadır. Kadın; aile ve toplumsal ilişkilerin direğidir. Bilimden sanata, spordan edebiyata, siyasetten ekonomiye hayatın her alanında kadınların sesinin duyulması için öncelikli olarak kadına şiddetle mücadele etmek gerekir” dedi.

Avşar, “Atatürk’ün çağdaşlaşma felsefesinin temel direği olan kadınlarımız, ülkemizin modernleşmesi yönünden de belirleyici bir unsur olmuştur. Annelik gibi kutsal bir görevin yanı sıra iş yaşamında da önemli görevler üstlenen kadınlarımız, aile ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Kadın, iletişimin başladığı ilk kelimedir. Sohbetin, muhabbetin, kavganın, mücadelenin, galibiyetin ya da yenilginin, aşkın ya da öfkenin, bu hayatta bizi canlı tutan ne varsa hepsinin. Nene hatundan yarbay Songül Yakut’a kadar şanla şerefle tarihe iz bırakan Türk siz hanımefendilerin kadınlar gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Tiyatro Sanatçısı İbrahim Şahin Uyumaz ve ekibinin Kadınlara yönelik harika oyunuyla devam etti.

MHP Malatya Kadın Kolları İl Başkanı Selma Çiçek, verdiği hizmetlerden dolayı Said Yalçın ve Ertuğrul Gazi Gürhan’a plaket takdim etti.