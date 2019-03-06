0553 313 94 23

MHP’li kadınlar uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekti

MHP Malatya Kadın Kolları tarafından Uyuşturucuyla Mücadele konulu program düzenledi.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:01
MHP’li kadınlar uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekti

MHP Malatya Kadın Kolları tarafından Uyuşturucuyla Mücadele konulu program düzenledi. Malatya Soykan Parkında düzenlenen gösteriye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Programdan tiyatro sanatçısı İbrahim Şahin Uyumaz, Rabia Korkmaz ve Gözde Alıcı bir gösteri yaptı.


Anlamlı etkinliğe Yeşilyurt Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Vahap Murat, MHP Malatya İl Muhasibi Ömer Selvi katıldı.


Burada bir konuşma yapan MHP Kadın Kolları İl Başkanı Selma Çiçek, en büyük vazifelerinin uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı gençleri korumak olduğunu ifade ederek, "Ülkemizde uyuşturucu denen bir illet var ve bu illet maalesef artık liselerden orta öğretim seviyesine kadar düşmüş durumda. Madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile ilgili MHP İl Başkanımız R.Bülent Avşar ve yönetim olarak çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Gençleri sokaktan ve kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, geleceğimizi, yarınlarımızı ipotek altına almaya çalışan güçlerin eline bırakmayacağız. Fikren, ruhen ve bedenen sağlıklı bir nesle ihtiyacımız var. Gençlerimiz bizim yarınımızdır ve bizim kaybedecek yarınımız yok. Bu sebeple madde bağımlılığı ile alakalı çalışmalarımız il genelinde devam edecektir" şeklinde konuştu.


Yeşilyurt Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Vahap Murat ise, programın çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, MHP Kadın Kollarına uyuşturucu ile mücadele konulu programdan dolayı teşekkür etti.


Tiyatro sanatçıları İbrahim Şahin Uyumaz, Rabia Korkmaz, Gözde Alıcı, Soykan Parkında tüm vatandaşları duygulandıran bir oyun sergilediler. Oyun vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:01
  1. sanat
  2. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    91 yaşındaki şehit annesi: "Ya şehit olurum, ya gazi diyerek gitti"
    1. 91 yaşındaki şehit annesi: "Ya şehit..
    2. Çığ altında kalan akademisyenler için..
    3. Şubat ayının zam şampiyonu taze..
    4. Mahkemeden Okan Kurt hakkında zorla..
    5. Bakan Pakdemirli, “Çiftçilerin..
    6. Altın fiyatları
    7. Burun estetiği ile ilgili 5 yanlış..
    8. Cezaevi personelinden kan bağışı
    9. Köyceğiz Anadolu Lisesi sporun sesine..
    10. Bakan Soylu AA Editör Masasına konuk..
    11. Ünal Karaman çıldırdı: Ben salağım ya..
    12. Cinsel istismarı, unuttuğu USB..
    13. "Adım Adım Ekonomi Kocaeli"
    14. Bakan Çavuşoğlu: "İhracatçılara..
    15. IMF'den Özbekistan'a "ekonomik" öneri
    16. Dünya Kadınlar Günü’ne özel Marilyn..
    17. GSS primi 2019 ne kadar Genel Sağlık..
    18. Sit alanına kaçak kazı yapanlar..
    19. Suudi Arabistan'da taht oyunları!..
    20. "Yeşil pasaportun süresinin 4-5 yıla..
    21. Yangın söndürme tüpü kurtardı
    22. ABD’den peş peşe S-400 açıklamaları
    23. GÜNCELLEME- Ümraniye'de cinayet
    24. Karaisalı Yerköprü’de temizlik
    25. Pochettino'ya iki maç ceza
    26. Kütahya Güzel Sanatlar MYO’da Kadınlar..
    27. Evinde beslediği aslanlar tarafından..
    28. Migren ağrılarının esiri olmayın
    29. Kahta’da özel eğitimli öğrenciler için..
    30. Okullar Arası Bocce Müsabakaları sona..
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!