MHP’li kadınlar uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekti

MHP Malatya Kadın Kolları tarafından Uyuşturucuyla Mücadele konulu program düzenledi. Malatya Soykan Parkında düzenlenen gösteriye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Programdan tiyatro sanatçısı İbrahim Şahin Uyumaz, Rabia Korkmaz ve Gözde Alıcı bir gösteri yaptı.

Anlamlı etkinliğe Yeşilyurt Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Vahap Murat, MHP Malatya İl Muhasibi Ömer Selvi katıldı.

Burada bir konuşma yapan MHP Kadın Kolları İl Başkanı Selma Çiçek, en büyük vazifelerinin uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı gençleri korumak olduğunu ifade ederek, "Ülkemizde uyuşturucu denen bir illet var ve bu illet maalesef artık liselerden orta öğretim seviyesine kadar düşmüş durumda. Madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile ilgili MHP İl Başkanımız R.Bülent Avşar ve yönetim olarak çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Gençleri sokaktan ve kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, geleceğimizi, yarınlarımızı ipotek altına almaya çalışan güçlerin eline bırakmayacağız. Fikren, ruhen ve bedenen sağlıklı bir nesle ihtiyacımız var. Gençlerimiz bizim yarınımızdır ve bizim kaybedecek yarınımız yok. Bu sebeple madde bağımlılığı ile alakalı çalışmalarımız il genelinde devam edecektir" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Vahap Murat ise, programın çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, MHP Kadın Kollarına uyuşturucu ile mücadele konulu programdan dolayı teşekkür etti.

Tiyatro sanatçıları İbrahim Şahin Uyumaz, Rabia Korkmaz, Gözde Alıcı, Soykan Parkında tüm vatandaşları duygulandıran bir oyun sergilediler. Oyun vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı.