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MHP'li kadınlar İstanbul seçimi için toplanacak

MHP Kadın Kolları Genel Koordinatörü ve Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay:- "Kadın Kolları Seçim Toplantısı 16 Haziran Pazar günü saat 17.00'de Üsküdar'da yapılacak"

15 Haziran 2019 Cumartesi 14:36
MHP'li kadınlar İstanbul seçimi için toplanacak

ANKARA (AA) - MHP Kadın Kolları Genel Koordinatörü ve Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, MHP Kadın Kolları Seçim Toplantısı'nın yarın saat 17.00'de Üsküdar'da yapılacağını bildirdi.

Taşlıçay, yaptığı yazılı açıklamada, 23 Haziran Pazar günü yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri dolayısıyla "MHP Kadın Kolları Seçim Toplantısı"nın olacağını belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın önderliğinde 45 gündür İstanbul'da seçim çalışması yürütüldüğünü anımsatan Taşlıçay, partinin geniş bir kadroyla İstanbullulardan oy istediğini vurguladı.

Taşlıçay, daha önce 15 il başkanıyla başlatılan hemşehri harekatının sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, iş adamları, muhtarlar ve ev ziyaretleriyle devam ettiğini hatırlattı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cuma günü planlanan İstanbul ziyaretiyle son haftaya yoğun tempoyla girileceğine işaret eden Taşlıçay, açıklamasında şunları kaydetti:

"İstanbullular emin olsun huzur ve refah için sabır, sükunet ve sağduyu ile Milliyetçi Hareket'in kadınları İstanbul'un her köşesindeler. Yeminimiz var, Milliyetçi Hareket'in kadınları olarak bilge liderimizin emrinde, samimiyet, sadakat ve vefa ile bu muazzam şehre, İstanbul'a, Türkiye'ye sahip çıkacağız. İstanbul'u ehline, kendi ellerimizle emanet edeceğiz.

İstanbul'da 23 Haziran'da bir destan yazılacak ve bu destanın ilk mısrası Milliyetçi Hareket'in kadınları olacaktır. Bizler önce kapı kapı oy isteyeceğiz, sonra 23 Haziran günü ise sandıklara sahip çıkacağız. Hedefimiz çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmama anlayışımız doğrultusunda son haftayı tamamlamaktır. MHP Kadın Kolları Seçim Toplantımız 16 Haziran Pazar günü saat 17.00'de Üsküdar'da gerçekleşecektir."

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 14:36
  1. MHP
  2. MHP Kadın Kolları Genel Koordinatörü ve Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay
  3. MHP Kadın Kolları Seçim Toplantısı

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