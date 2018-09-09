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MHP'li isim trafik kazasında hayatını kaybetti

Giresun'un Alucra ilçesinde MHP İlçe Başkanı Vehbi Usta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

09 Eylül 2018 Pazar 16:08
MHP'li isim trafik kazasında hayatını kaybetti

Giresun'un Alucra ilçesinin Gürbulak köyünde meydana gelen trafik kazasında MHP İlçe Başkanı Vehbi Usta yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Vehbi Usta (46) yönetimindeki 28 DL 770 plakalı panelvan, Alucra-Gümüşhane karayolunun Gurbulak köyü mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Usta, kaza yerinde hayatını kaybetti. 

MHP İlçe Başkanı Usta'nın cenazesi, Alucra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 16:08
  1. Gümüşhane
  2. Giresun
  3. MHP
  4. Vehbi Usta

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