MHP'li isim trafik kazasında hayatını kaybetti
Giresun'un Alucra ilçesinde MHP İlçe Başkanı Vehbi Usta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.09 Eylül 2018 Pazar 16:08
Giresun'un Alucra ilçesinin Gürbulak köyünde meydana gelen trafik kazasında MHP İlçe Başkanı Vehbi Usta yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Vehbi Usta (46) yönetimindeki 28 DL 770 plakalı panelvan, Alucra-Gümüşhane karayolunun Gurbulak köyü mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
Usta, kaza yerinde hayatını kaybetti.
MHP İlçe Başkanı Usta'nın cenazesi, Alucra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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