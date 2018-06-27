Sefer Aycan Cumhur İttifakı’na gölge düşürmeye kalktı, cezasını aldı

yeniakit.com.tr MHP Genel Başkan eski Yardımcısı Sefer Aycan, Cumhur İttifakı’na gölge düşürmeye çalışarak kendilerinin kilit parti olduğunu söyledi. Aycan, “Biz ne dersek, o olacaktır” dedi. Bu skandal sözler üzerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yardımcısı Aycan’ı görevden aldı.

AYCAN’IN SKANDAL AÇIKLAMALARI: MHP GENEL BAŞKANI HEM ERDOĞAN'I, HEM DEVLETİ KURTARMIŞTIR

Sefer Aycan şunları söyledi:

“Yüzde 5 oy bekleyenlere en büyük cevabı MHP'ye gönül veren dava arkadaşlarım, parti yönetimimiz, ülküdaşlarım ve Türk milliyetçileri vermiştir. Tabi bu cevap Kahramanmaraş'ta da kendisini göstermiştir. Elbette 49 vekil bizim beklediğimizden azdır. Ama bugünkü 49 vekil, bütün değerlerin üstündedir, büyük bir mücadelenin eseridir ve meclis aritmetiğinde MHP'yi kilit konumuna getirmiştir. 600 vekil var ama her zaman, bundan sonra bütün gözler 49 vekilin üzerinde olacaktır, genel başkanımızın üzerinde olacaktır. Bundan sonra mecliste siyaseti MHP yapacaktır. Biz ne dersek, o olacaktır. Bugün MHP mecliste kilit konumdadır ve MHP'nin genel başkanı hem Recep Tayyip Erdoğan'I kurtarmıştır, hem Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurtarmıştır, hem meclisi kurtarmıştır, hem devleti kurtarmıştır. Bu da böyle bilinsin.”

“BİZ NE DERSEK O OLACAKTIR”

Sefer Aycan, partisinin seçimlerde anketlerin aksine büyük bir başarı göstererek 49 vekil çıkardığını ve bu sayı ile meclisin kilit partisi olduğunu belirterek, “Biz ne dersek, o olacaktır” dedi.