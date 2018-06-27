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Sefer Aycan Cumhur İttifakı’na gölge düşürmeye kalktı, cezasını aldı

MHP’li Sefer Aycan, terörü destekleyecek kadar alçalan İllet İttifakı’na 24 Haziran’da tokadı indiren Cumhur İttifakı’na gölge düşürmeye kalktı. Kendi partisini överken AK Parti hakkında akıl almaz sözler sarfeden Aycan, bugün partisinin genel başkanı Devlet Bahçeli tarafından görevinden alındı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 12:58
Sefer Aycan Cumhur İttifakı’na gölge düşürmeye kalktı, cezasını aldı

 yeniakit.com.tr  MHP Genel Başkan eski Yardımcısı Sefer Aycan, Cumhur İttifakı’na gölge düşürmeye çalışarak kendilerinin kilit parti olduğunu söyledi. Aycan, “Biz ne dersek, o olacaktır” dedi. Bu skandal sözler üzerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yardımcısı Aycan’ı görevden aldı.

AYCAN’IN SKANDAL AÇIKLAMALARI: MHP GENEL BAŞKANI HEM ERDOĞAN'I, HEM DEVLETİ KURTARMIŞTIR

Sefer Aycan şunları söyledi:

Yüzde 5 oy bekleyenlere en büyük cevabı MHP'ye gönül veren dava arkadaşlarım, parti yönetimimiz, ülküdaşlarım ve Türk milliyetçileri vermiştir. Tabi bu cevap Kahramanmaraş'ta da kendisini göstermiştir. Elbette 49 vekil bizim beklediğimizden azdır. Ama bugünkü 49 vekil, bütün değerlerin üstündedir, büyük bir mücadelenin eseridir ve meclis aritmetiğinde MHP'yi kilit konumuna getirmiştir. 600 vekil var ama her zaman, bundan sonra bütün gözler 49 vekilin üzerinde olacaktır, genel başkanımızın üzerinde olacaktır. Bundan sonra mecliste siyaseti MHP yapacaktır. Biz ne dersek, o olacaktır. Bugün MHP mecliste kilit konumdadır ve MHP'nin genel başkanı hem Recep Tayyip Erdoğan'I kurtarmıştır, hem Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurtarmıştır, hem meclisi kurtarmıştır, hem devleti kurtarmıştır. Bu da böyle bilinsin.

“BİZ NE DERSEK O OLACAKTIR”

Sefer Aycan, partisinin seçimlerde anketlerin aksine büyük bir başarı göstererek 49 vekil çıkardığını ve bu sayı ile meclisin kilit partisi olduğunu belirterek, “Biz ne dersek, o olacaktır” dedi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 12:58
  1. Kahramanmaraş
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • GolgeAdamGolgeAdam16 sa önce
    Dun bir bugun iki hahahahaha kesinlikle yukardaki sahsin dedigi gibi olacak bence
  • kayıkayı14 sa önce
    şimdiden böyle boşboğazlar çıkarsa vay halimize.artık omuz omuza verme zamanı birlikten kuvvet doğar diyoruz.durmak yok yola devam çalışmaya devam diyoruz.nifak çıkartmak isteniyor hayret bişey.edep yahuuu edeppp.erdoğan ve bahçeli var iken size noluyor.sevindirikmi oldunuz.
  • YağmurYağmur13 sa önce
    Sefer aycan mhp ye verilen oylar senin için değildi. Ben bir K.Maraşlı olarak kınıyorum. AK Partiye gönül vermiş ama AK Partili milletvekillerine ve belediye başkanlarına kızgınlıkları ayrıca Sayın Devlet Bahçelinin 15 temmuzdan sonra gösterdiği mertlik sonucu MHP ye oy vermişlerdir.Bunu da unutma
  • GolgeAdamGolgeAdam14 sa önce
    Apo dayi boyle yazarsa muhalif gaztelerde nasil yazar adam millet vekili hecte birsey yapamassiniz Mhp e bu ulkeyi oyle yada boyle yonetecek bosuna desteklemedik.
  • kemalkemal12 sa önce
    akparti li olarak size oy verdimki sağ'ın yanında olun karşısında olmayın.uyumla bu ülkeyi birlikte yönetin, sizi terkedip ip'e giden ve "hdp meclise girsin ki erdoğanın eli sıkışsın "diyen ne idüğü belirsiz ülkücü geçinen itlere karşı yüzünüz yerde olmasın diye ..oyumuz emanettir.ne zaman olmanız gereken yerde durmazsanız %49 u gördüğünüz gün anlarsınız emaneti aldığımızı...
  • İBRAHİMİBRAHİM15 sa önce
    sn aycan sen kripto musun yoksa ülkücülüğünden şüpheliyiz vekil olunca saçmalama lüksün olduğunu zannediyorsun aksine 9 boğum boğazını ve dilini tutki adam sansınlar istersen görüşürüz çorum dan tüm ülkücülere hayırlı olsun
  • Yeniden yapılanmaYeniden yapılanma15 sa önce
    !Y!' cilerin MHP' den temizlenmesi çok iyi bir başlangıçtır. MHP içerisinde şu an hâlâ yüzde 15-20 arası bir pislik daha vardır. Onlar da şutlanıp MHP yeniden doğmalıdır.
  • hamidohamido15 sa önce
    Bunun gibi asalak , İFRAZAT ve fitne cilerden maalesef akparti de temimizlenemedi.Allah Reisin yardımcısı olsun.
  • mercanmercan12 sa önce
    akp ve mhp neyin ne olduğunu biliyor ve bekliyor......sunni bir bilik.fazla uzun gitmez. Tayyip beyin seçim sonrası "büyük ihtimal ohal kalkar" deyip de kaldıramazsa!!!!!!!Bahçeli de genel af çerçevesinde "çakıcıya af" çıkaramzasa bak sen ne olacaklara... daha başlamadan çatlak çatlar...
  • MardinliMardinli12 sa önce
    Kendini bir şey sanıyor.Halbuki akıllı olan böyle konuşmaz.tehmin ediyorum fetocudur ya metametik hesabı bilmiyor hasabina göre 49 295tenbüyüktür yoksa boyle konuşmazdı.İnsanda en mühim olan utanma duygusudur millet vekili olmuş sanki bir şey olmuş siyasi olan böyle terbiyesizlik yapmaz.Bu lafı secimden önce sarf etseydi partinize iki üç puan kayıp edecekti.Terbiyenizi muhafaza edin sanmayın ki millet bunu kabul edecek ne zaman olursa bunun hasabini soracak
  • AHMETAHMET15 sa önce
    Helal olsun Bahçeliye. Hemittifak yapıp anlaşacaklar. Hemde bu adam Başkan Erdoğana hakaret edecek.Geri zekalı mı bu adam.
  • Mesut TOPAKMesut TOPAK15 sa önce
    Bu densiz kesin kripto bir fetöcüdür,yada siyasetinS sinden anlamayan kerameti kendinden sanan bir zavallıdır.Bir AK Partili olarak MHP ye oy veren insanlar vefa duygusu ile hareket etmiştir.İlk günden Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti'ye havla diye değil.Gerçi büyük devlet adamı Bahçeli gereğini yapıp görevden almış.
  • Dusmandan beter cahilDusmandan beter cahil15 sa önce
    Insanin cahili dusmandan beterdir
  • ismetismet14 sa önce
    dikkat edilsin bu kripto olabilir
  • o.bo.b15 sa önce
    ulan bu adamın chp liden ne farkı varfitnebaz bunu bilmeyen mi var ilk günden beri mhp kilit parti olduğunu chp liler meclise girmedi mhp devlet bahçelinin feresetiyle demokrat tavrıyla o gündür bu gündür zaten kilit parti die sen neyin davasındasın be kardeşim sen fetö cü olmayasındaha hemen fitneciliğe başladın ha nedersin
  • İBRAHİMİBRAHİM15 sa önce
    sefer aycan sen halt etmişsin biz senin gibiler için o oyları vermediksn bahçelinin15 temmuz dik duruşunu devam ettirmesine verdik. ilk fırsatta geri almasını biliriz.
  • hasanhasan14 sa önce
    AK partinin oyları olmasa baraj altında kalıyordun tırık, ne geveliyorsun, hele bi nefes al.
  • burak can burak can 14 sa önce
    yahu bu da kim daha önceden adını duyan bilen varmı. toplumun kendinisinin daha önceden hiç bir demecini de duymuşluğu yok.nerden çıktı ,kendini darı ambarında bulan tavuk gibi. Ama helal olsun DEVLET Bey gene ülkenin mefaati ve huzuru için gereğini yaptı.
  • APO DAYIAPO DAYI15 sa önce
    gölge adam çokmu hoşuna gitti hadi başka kapıya size burdan ekmek çıkmaz pkk seviciler türklüğünüzden utanın
  • Dusmandan beter cahilDusmandan beter cahil15 sa önce
    Insanin cahili dusmandan beterdir. Tipki bu cahil gibi ne soyledigini bilmez
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