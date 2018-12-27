MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: CHP Milli Savunma Bakanından ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden özür dilemelidir

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP’lilerin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a yönelik saldırıları hakkında açıklama yaptı.

“Yalnızca Bakana yönelik sözler olmadığı açık...”

“Şuursuzca konuşan, ağzının söylediğini kulağı duymayan CHP sözcülerinin Türk Ordusunun şerefli bir komutanına, eski Genel Kurmay Başkanına ağza alınmayacak sözlersarfetmesi yalnızca bir hükümet üyesi olan Milli Savunma Bakanına yönelik siyasi sözler olmadığı açıktır.” diyen Akçay, “CHP terör örgütleriyle mücadele eden kurumlarınyöneticilerini hedef alarak ittifak ortaklarına göz kırpmaktadır. Şerefli Türk ordusunun başında bulunmuş, önemli terör operasyonlarının başladığı ve beka mücadelesinin verildiği birdönemde Savunma Bakanını hem de Türkiye Büyük Millet Meclisinde çirkin bir üslupla tahkir etmek siyaset değildir. Olsa olsa düşmanı sevindirmek, dostu üzmektir.” diye konuştu.

“CHP’nin gittiği yol doğru bir yol değildir” ifadesini kullanan Erkan Akçay, Sarı yelekliler güzellemesi yaparak, toplumu sokaklara çağırarak kışkırtıcılık yapmanın, FETÖ’cü hainlere karşı durmak suretiyle darbecilerle hiçbir pazarlığa girmeden Milli ve meşru iradenin yanında yer alan bir Genel Kurmay Başkanını Meclis Genel Kurulunda hakaretlerle, iftiralarla itibarsızlaştırmaya çalışmanın düpedüz terör örgütü propagandasından başka bir şey olmadığını savundu. Akçay, “Bu söylemler CHP’nin FETÖ ve PKK çizgisinde hareket ettiğini göstermektedir.” ifadesini kullandı.

Akçay şunları söyledi:

“Daha önce de CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan kişi bir kahraman komutan için “apoletlerini sökerim” diye tehdit etmişti. Türk ordusunun şerefli mensuplarına hakaret etmek, tehdit etmek CHP’nin geleneği haline gelmiştir.

“CHP, terör örgütlerini aratmayacak kadar düşmanlık yapar hale gelmiştir”

CHP zıvanadan çıkmış, sadece milletin değerleriyle uğraşmakla yetinmeyip terör örgütlerini aratmayacak kadar düşmanlık yapar hale gelmiştir. Bunun sonu iyi değildir. Atatürk’ün ve Milli Mücadele kahramanlarının kurduğu bir siyasi partinin terör örgütlerinin diliyle FETÖ, PKK ve terörle mücadele edenleri itibarsızlaştırmaya çalışması ve bunu da yüce meclisin çatısı altında yapması çok hazindir.

Ayrıca CHP’nin marazi bir hal alan MHP takıntısının belirtileri bilhassa 7 Haziran 2015 seçimlerinde uç vermeye başlamış, bu günlerde iflah olmaz bir düşmanlığa dönüşmüştür. Cumhur ittifakından duydukları rahatsızlık bu düşmanlığı katmerleştirmiştir. CHP’nin 31 Mart 2019 seçim yenilgisini şimdiden görmesiyle başlayan hırçınlık, seçim sonrası gündeme gelmesi kaçınılmaz olan olağanüstü CHP kurultayı için yapılan hesapların da bir sonucudur. CHP “YPG terör örgütü değildir, Afrin’egirilmesin, Suriye’de ne işimiz var, Esat’la görüşülsün, 15 Temmuz senaryo ve tiyatrodur, sokağa çıkılsın!”diyen bir partidir.

CHP siyaset üretemeyen, polemik, demagoji ve laf kalabalığından başka bir dağarcığı olmayan bir parti halindedir. MHP’ye gösterdikleri husumetin zerresini FETÖ’ye PKK’ya göstermeyen CHP’nin bu tutumu ne anlama gelmektedir?

CHP, FETÖ ve PKK saflarına savrulduğunun farkında mıdır?”