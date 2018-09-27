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Uyuşturucu sorusu MHP'li Feti Yıldız'ı kızdırdı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, cezaevlerinde uyuşturucu suçundan dolayı kandırılmış çok fazla insan olduğunu söyledi.

27 Eylül 2018 Perşembe 07:30

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Habertürk canlı yayınına telefonla bağlanarak partisinin af teklifine ilişkin soruları cevapladı. Hangi suçtan kaç kişinin cezaevinde olduğunu tek tek anlatan Feti Yıldız, 45 bin 76 kişinin terör suçundan, 16 bin 566 kişinin cinsel istismar suçundan, adam öldürme ve yaralama suçundan ise 28 bin 274 kişinin tutuklu bulunduğunu ifade etti.

UYUŞTURUCU SATICILARI SERBEST KALACAK

Af teklifiyle birlikte 162 bin kişinin serbest kalacağının altını çizen MHP'li Yıldız, uyuşturucu hakkında gelen soruya da kızdı.

"KANDIRILMIŞ ANADOLU ÇOCUKLARI..."

Uyuşturucu suçundan cezaevinde bulunan tutukluların kandırılmış Anadolu çocukları olduğunu belirten Feti Yıldız, bu konuda gelen eleştirilere oldukça sinirlendi.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 07:30
  1. Feti Yıldız
  2. uyuşturucu
  3. af
  4. MHP

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