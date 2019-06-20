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MHP’li Feti Yıldız: Binlerce ülkücü avukatın gözü seçim sandıklarının üzerinde olacaktır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Seçim güvenliği için 41 bin 500 milliyetçi ülkücü arkadaşımızı 31 bin 126 seçim sandığında görevlendirmiş bulunuyoruz.

20 Haziran 2019 Perşembe 16:54
MHP’li Feti Yıldız: Binlerce ülkücü avukatın gözü seçim sandıklarının üzerinde olacaktır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Seçim güvenliği için 41 bin 500 milliyetçi ülkücü arkadaşımızı 31 bin 126 seçim sandığında görevlendirmiş bulunuyoruz. Aziz milletimiz rahat olsun. Binlerce ülkücü avukatın gözü seçim sandıklarının üzerinde olacaktır” dedi.



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 2.Bölge Seçim Koordinatörü Feti Yıldız, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığında "Seçim Güvenliği" konusunda basın açıklaması yaptı.


“Çoğunluğu hukukçu olan arkadaşlarımız müşahit olarak görevlendirilmiştir”


Seçim güvenliği için almış oldukları önlemleri anlatan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Yasa gereği belediye başkanı adayı göstermeyen partilerin 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak yenileme seçiminde sandık kurullarında üyesi bulunmamaktadır. Ancak partiler, seçim iş ve işlemlerini takip etme yetkisine sahip müşahit görevlendirebilir. Bu sebeplerle çoğunluğu hukukçu olan arkadaşlarımız müşahit olarak görevlendirilmiştir. Bu sebeple çoğunluğu hukukçu olan arkadaşlarımız müşahit olarak görevlendirilmiştir. Sandık kurullarında görev alacak kamu görevlisi, başkan ve sandık kurulu üye listeleri 23 Haziran’da yapılacak seçimlerde siyasi partilerle paylaşılmıştır. Bu sebeple bu listede bulunan kişilerin seçim günü görev yapıp yapmadığı partimiz müşahitleri tarafından öncelikle tespit edilecektir. Sandık kurulu listesinde belirlenen kişilerin görev yapmaması, veya eksikliğin kanunda belirtilen usule göre doldurulmamış olması tam kanunsuzluk sebebidir. Ve seçim iptalini gerektirir” diye konuştu.


“itirazlar sayım dökümü durdurmaz”


Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oyların sayımı ve dökümünün hemen başlaması gerektiğini söyleyerek konuşmasını sürdüren Yıldız, “Sayımlar açık ve aralıksız yapılacaktır. 31 Mart’ta oyların sayımı dökümü yapılırken bazı itirazlar sebebiyle sayım döküm durdurulmuştu. Bu gerçekten yasaya aykırı bir durumdur. İnşallah bu sefer yapılan şikayet itirazları işi durduramayacaktır. Sandık kurulu başkanı sayım ve döküm işlemlerine başlamadan önce sayım döküm cetvellerinin boş ve yazısız olduğunu hazır bulunan herkese göstermelidir” şeklinde konuştu.



“CHP ve bileşenlerinin gösterdiği adayın İstanbul’a vereceği hiçbir hizmet yoktur”


CHP’nin İstanbul adayına ilişkin de açıklama yapan Yıldız, “Kuruluş ilkelerinden hayli uzaklara savrulan CHP’nin HDP ve PKK ile siyasi emel birlikteliği üzüntü ile izlenmektedir. Tarih istikametinden sapan, FETÖ’ye ümit bağlayan, Türk ekonomisine yönelik organize saldırılara çanak tutan CHP ve bileşenlerinin gösterdiği adayın İstanbul’a vereceği hiçbir hizmet yoktur. Mehmetçik katilleri ile ittifak yapanların, PKK’nın Suriye’deki adı olan PYD’ye terör örgütü diyemeyenlerin barış ve özgürlük havarisi kesilmesi hiç kimseyi kandıramamıştır” dedi.


“Legal ve illegal yapıların içerisinde yol almış militanlar sandık çevresinde ve oy kullanılan odalarda müşahit kisvesi altında boy göstereceklerdir”


Başta ABD’de faaliyet gösteren güç odakları, ülkemize ve milletimize husumet besleyen Avrupa Birliği üyeleri, uluslararası sermaye, siyonizmin hizmetindeki basın bu adayın arkasında ip gibi sıralanmıştır diyerek konuşmasını sürdüren Yıldız,“Bu bağlamda legal ve illegal yapıların içerisinde yol almış militanlar sandık çevresinde ve oy kullanılan odalarda müşahit kisvesi altında boy göstereceklerdir. Bu konuda bize günde onlarca ihbar geliyor. Bu kişilerin 298 sayılı 25 ve 72. Maddesinde aranan şartları taşımaması halinde zaman kaybetmeden görevlilerimiz ve vatandaşlarımız durumu güvenlik güçlerimize bildirmelidir” ifadelerini kullandı.



“Binlerce ülkücü avukatımızın gözü seçim sandıklarımızın üzerinde olacaktır”


Görevli arkadaşları sayım döküm cetvelleri, tutanakları ilçe seçim kurullarında oluşana kadar sandık başlarını terk etmeyeceklerdir diyerek konuşmaya devam eden Yıldız, “Oy torbalarının ilçe seçim kurullarına taşınmasına kadar sandık kurulu üyeleri yalnız bırakılmamalıdır. Süreç kesintisiz olarak takip edilmeli, bunun halkın iradesinin yansımasında hayati bir önemi vardır. Sandık kurulu ve birleşme tutanaklarının sisteme aktarılması ve ilçe seçim kurulu tarafından sonuçların sisteme aktarılmasından sonra arkadaşlarımız ancak o saatten sonra kuruldan ayrılmalıdır. Seçim güvenliği için Milliyetçi Hareket Partisi Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak 41 bin 500 milliyetçi ülkücü arkadaşımızı 31 bin 126 seçim sandığında görevlendirmiş bulunuyoruz. Aziz milletimiz rahat olsun. Seçim sandıklarının üzerinde binlerce ülkücü avukatın gözü olacaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 16:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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