MHP’li Fendoğlu’ndan 15 Temmuz mesajı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

15 Temmuz’un Kırk çerisi ile zulmün üstüne yürüyen bir ecdadın torunlarına, ihanet ile gelen baskının hükümsüz olduğunun tecellisi olduğunu ifade eden Fendoğlu, “15 Temmuz hain darbe girişimi milletimizin feraseti ve dik duruşuyla engellenmiş vatan haini beslemelere dur denilmiştir.Milli ruhun tek vücut halinde tecelli etmesi hainlerin iflahını kesmiş ve tüm kirli planları yok etmiştir. 15 Temmuz Necip Türk milletinin 7 düvele verdiği derstir” dedi.

Devlet ve milletin söz konusu olduğunda tüm makam ve mevkiden vazgeçileceğini dünyaya öğreten Türk milletinin dünya tarihine mührünü vurduğunu belirten Fendoğlu’nun mesajı şöyle:

“Yeni kapı ruhuyla politik çıkarlar yerini milli şuura bırakmıştır. Genel Başkanımız, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu irade Türk siyasetine ve hainlere büyük bir darbe vurmuştur. ‘Önce ülkem ve milletim, sonra partim’ diyen Genel Başkanımız tarihe büyük bir iz bırakmıştır. Milletinden başka derdi olmayan Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli fitne odaklarına dur demiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik gününde, bu alçak darbe girişimine karşı dünyada bir örneği daha görülmemiş gözü kararlılıkla karşı koyan, kahramanlık destanı yazan yüce Türk milletine şükranlarımızı arz ediyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum”