0553 313 94 23

MHP’li Fendoğlu’ndan 15 Temmuz mesajı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:04
MHP’li Fendoğlu’ndan 15 Temmuz mesajı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


15 Temmuz’un Kırk çerisi ile zulmün üstüne yürüyen bir ecdadın torunlarına, ihanet ile gelen baskının hükümsüz olduğunun tecellisi olduğunu ifade eden Fendoğlu, “15 Temmuz hain darbe girişimi milletimizin feraseti ve dik duruşuyla engellenmiş vatan haini beslemelere dur denilmiştir.Milli ruhun tek vücut halinde tecelli etmesi hainlerin iflahını kesmiş ve tüm kirli planları yok etmiştir. 15 Temmuz Necip Türk milletinin 7 düvele verdiği derstir” dedi.


Devlet ve milletin söz konusu olduğunda tüm makam ve mevkiden vazgeçileceğini dünyaya öğreten Türk milletinin dünya tarihine mührünü vurduğunu belirten Fendoğlu’nun mesajı şöyle:


“Yeni kapı ruhuyla politik çıkarlar yerini milli şuura bırakmıştır. Genel Başkanımız, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu irade Türk siyasetine ve hainlere büyük bir darbe vurmuştur. ‘Önce ülkem ve milletim, sonra partim’ diyen Genel Başkanımız tarihe büyük bir iz bırakmıştır. Milletinden başka derdi olmayan Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli fitne odaklarına dur demiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik gününde, bu alçak darbe girişimine karşı dünyada bir örneği daha görülmemiş gözü kararlılıkla karşı koyan, kahramanlık destanı yazan yüce Türk milletine şükranlarımızı arz ediyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Yanmaz’dan festivale destek olanlara teşekkür
    1. Başkan Yanmaz’dan festivale destek..
    2. Tepki çeken görüntü! Yaralı eşeği..
    3. Fındık üreticisinin fiyatı beklentisi..
    4. Avrupa birliği'nden 15 Temmuz mesajı
    5. BAE destekli siteden 15 Temmuz'da..
    6. Parktaki şüpheli şahıslar tek tek..
    7. 15 Temmuz kahramanları TÜRKSAT..
    8. Motor tutkunu damadın gelin arabası da..
    9. Başkale'de 133 düzensiz göçmen yakalandı
    10. 15 Temmuz’un yıldönümünde şehitler..
    11. Başkan Çaylı: " 15 Temmuz’da..
    12. Tip 2 diyabet hastaları tedaviden..
    13. Yeni Malatyaspor, Mustafa Eskihellaç’ı..
    14. AB'den 15 Temmuz mesajı
    15. Pehlivan, "Bu şehirde iz bırakmak için..
    16. Yeni Malatyaspor’un isim sponsorluğu..
    17. Gazi Ahmet Arık: Şehit arkadaşımı..
    18. Vali Dağlı, “Bu ihaneti asla..
    19. "Borç yapılandırma fonu kurulmalı"
    20. MHP’li Fendoğlu’ndan 15 Temmuz mesajı
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları