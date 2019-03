MHP’li Fendoğlu’dan Kadınlar Günü mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada kadının Türk toplumunda değerine ve önemine dikkat çekti.

Milli ve manevi değerler ile kültür ve geleneklerin en kıymetli taşıyıcılarının kadınlar olduğunu dile getiren MHP Milletvekili Fendoğlu, “Kadınlarımıza başta eğitimlerine önem göstermek üzere, hayatın tüm alanlarında hak ettiği değeri vermek hepimize düşen önemli bir görevdir. Bu yüzden yıl içinde bir gün kutlanan, kadınlar için önemli bir yere sahip olan bu gün sadece bir güne sığdırılmamalıdır. Günümüzde gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biri de kadının bulunduğu toplumdaki özgürlüğü, saygınlığı ve yönetimdeki yeri ile belirlenmektedir” ifadelerine yer verdi.

Fendoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Sosyal ve ekonomik hayatın her alanında büyük fedakarlıklar gösteren ve rol üstlenen kadınlarımıza sahip çıkmalı ve hak ettikleri değeri vermeliyiz. Şanlı tarihimize baktığımızda Türk kadını tarihimizin her devresinde eşsiz fedakarlık ve cefakarlık göstermiş, cephelerde kahramanlıklarla destanlaşmış, hayatın her alanında önemli sorumluluklar almıştır. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’in ”Cennet annelerin ayakları altındadır.” sözünün muhatabı olan kadınlar, doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan güzide değerlerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.”