MHP’li Durak, CHP’li İnce’nin odasındayakalandı!

Dün internet sitelerine yansıyan habere göre, Aytaç DurakMuharrem İnce’nin TBMM’deki odasından çıkarken görüldü. Bu sürpriz görüşme oldukça dikkat çekerken, kulislerde Durak’ın CHP’ye geçeceği konuşuluyor.



REFERANDUM’UN MÜKÂFATI MI?



Referandumda ‘hayır’a çalışan Durak’ın ana muhalefet partisiyle flörtü, “CHP, Durak’ı ödüllendiriyor mu?” yorumlarına sebep oldu. Hakkındaki ‘’yolsuzluk’’ iddiaları nedeniyle MHP’den istifa etmek zorunda kalan Durak, İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınmıştı. Mülkiye Müfettişleri, Durak hakkında başlatılan soruşturmaya devam ediyor.