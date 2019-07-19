0553 313 94 23

MHP'li Büyükataman'dan Yunanistan'a tepki

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İstanköy ve Rodos'taki Müslüman Türk azınlığa ait İstanköy İslam Vakfı arazilerinin Yunan Hükümeti tarafından satılmasına tepki gösterdi- Büyükataman:- "Türkiye'nin, gereken adımları atarak, Yunanistan'ın sorumluluklarını hatırlatması ve etkin diplomasi yoluyla Yunanistan'daki Müslüman Türk azınlığın haklarını temin etmesi elzemdir"

19 Temmuz 2019 Cuma 12:05
MHP'li Büyükataman'dan Yunanistan'a tepki

ANKARA (AA) - MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türkiye'nin, gereken adımları atarak Yunanistan'ın sorumluluklarını hatırlatması ve etkin diplomasi yoluyla Yunanistan'daki Müslüman Türk azınlığın haklarını temin etmesi elzemdir." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükataman, Yunanistan'ın Lozan Antlaşması hükümlerini ihlal ederek, Türk azınlıklara ait vakıf arazilerini satmasına yazılı bir açıklama ile tepki gösterdi.

Açıklamasında, Anadolu Ajansı'nın (AA) 15 Temmuz 2019'da yaptığı İstanköy ve Rodos'taki Müslüman Türk azınlığa ait İstanköy İslam Vakfı arazilerinin Yunan Hükümeti tarafından satıldığı haberine atıfta bulunan Büyükataman, şu ifadeleri kullandı:

"Haberde, bölgedeki 5 caminin restorasyonu için 34 dönümlük bir arazinin satış işlemlerinin tamamlandığı belirtilmiş; bu şekilde 70’ten fazla mülkün devredildiği veya satıldığı, satış ve devir işlemlerinin atanmış vakıf idaresi tarafından gerçekleştirildiği, bu yöneticilerin vakfın kendisi tarafından seçilmediği, vakıf yöneticilerinin usulsüz bir şekilde Yunan Hükümeti tarafından belirlendiği ifade edilmiştir."

Büyükataman, Lozan Anlaşması'nın 45. maddesinde Yunanistan'daki azınlıklara ilişkin düzenlemelerin yer aldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yunanistan'daki Türk azınlığın haklarını ilgilendiren 1881 İstanbul Antlaşması, 1913 Atina Barış Antlaşması ve diğer bazı düzenlemeler de Yunanistan'daki azınlıkların korunması yönünde benzer hükümler taşımaktadır. Lozan Antlaşması'nın 37. maddesi de azınlıklarla ilgili düzenlemelerin Türkiye'nin ve Yunanistan'ın iç hukuku bakımından temel yasalar olduğuna; hiçbir yazılı düzenlemenin bu hükümlere aykırı olamayacağına ve Türkiye ile Yunanistan'ın bu yükümlülüğe uyması gerektiğine işaret etmektedir."

Açıklamasında, Lozan Antlaşması çerçevesinde Yunanistan'ın azınlık vakıflarını koruma yükümlülüğü olduğunu belirten Büyükataman, "Bu bağlamda Türkiye'nin, gereken adımları atarak Yunanistan'ın sorumluluklarını hatırlatması ve etkin diplomasi yoluyla Yunanistan'daki Müslüman Türk azınlığın haklarını temin etmesi elzemdir." ifadelerini kullandı.

Büyükataman, Türkiye'nin Yunanistan'a, mütekabiliyet ilkesini hatırlatmasını talep ederek, şunları kaydetti:

"Hatta bu ilkeyi hayata geçirebileceği yönünde adımlar atması yerinde bir karşılık olacaktır. Bu yalnızca hukuki bir gereklilik değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti için tarihi, siyasi ve kültürel bir yükümlülüktür.Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye dışındaki Türkler ile ilgili her konunun takipçisidir. Bu çerçevede, Yunanistan'daki Müslüman Türk azınlığın statüsü ve hakları ile ilgili ihlalleri de yakından takip etmektedir."



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:05
  1. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Altay: "İlçelerimizin geleceğini birlikte inşa edeceğiz"
    1. Başkan Altay: "İlçelerimizin..
    2. ATO Başkanı Baran’dan Alper Taşdelen’e..
    3. Abdülkadir Ömür'e Premier Lig'in dev..
    4. Pegasus'un yeni hattı Sabiha..
    5. Akhisar Yıldırımspor’dan Başkan..
    6. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda..
    7. TAV Teknoloji, Ar-Ge merkezi oldu
    8. Amed Sportif Hüseyin Yılmaz’ı transfer..
    9. Pakistan'a hava sahasını kapatmanın..
    10. Başkan Çerçioğlu, Kavaklı Pazarı’nı..
    11. Endüstriyel atıklar da bertaraf..
    12. Düzce’de selde kaybolan 7 kişiyi arama..
    13. Kasksız motosiklet sürücülerine ceza..
    14. Tütün yasakları sigara bırakma oranını..
    15. Bijon anahtarlı hırsız kaçamadı
    16. 70 işçi yedikleri mantar çorbasından..
    17. Turkcell’in desteği ile 1836 saatte..
    18. Amed Sportif Faaliyetler U13’te..
    19. Bodrum Deniz Müzesi’ne yeni logo
    20. Mersin’de çevre sorunları masaya..
    21. Düşünce tuzakları ve beslenme..
    22. Kayseri, 2019 Gençlik Olimpik Yaz..
    23. Başkan Aras; "Bodrum’da yalnız..
    24. Serbest güreşçiler Ankara'da kampa..
    25. Antalya’da tarla temizliği kavgası: 2..
    26. Japonya'da Güney Kore'nin Tokyo..
    27. Göztepe’ye Alman panzeri
    28. Erbil saldırganı terörist HDP'li..
    29. Sınıra termal kameralı tank sevkiyatı
    30. AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı..
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?