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MHP'li belediye başkanı ve meclis üyeleri partisinden istifa etti

MHP'nin Dündarlı Belediye Başkanı Hüseyin Çıkan ve Belediye Meclis üyeleri partisinden istifa etti.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:52
MHP'li belediye başkanı ve meclis üyeleri partisinden istifa etti

2014 yılında Milliyetçi Hareket Partisi’nden Dündarlı Kasabasına Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Çıkan ve Belediye Meclis üyeleri partilerinden istifa etti.

Niğde İl Seçim Kurulu’na bugün istifa dilekçesini veren Başkan Hüseyin Çıkan ve Belediye Meclis Üyeleri Dede Aktürk, Nuh Kamar, Ali Ilgın, Ziya Bacel ve Hüsamettin Göktaş bundan sonra görevine bağımsız olarak devam edecek.

 Konuya ilişkin açıklama yapan Dündarlı Belediye Başkanı Hüseyin Çıkan, "Gördüğüm lüzum üzerine Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifa ediyorum, görevime bağımsız olarak devam etmeyi düşünüyorum. MHP’den istifa kararımı destekleyen Belediye Meclis Üyeleri Dede Aktürk, Nuh Kamar, Ali Ilgın, Ziya Bacel ve Hüsamettin Göktaş’a da vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:52
  1. Niğde
  2. Dündarlı Belediye Başkanı Hüseyin Çıkan

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