MHP'li Başkan'ın eşi oğlunun düğününde bıçaklanarak öldürüldü

MHP Asarcık İlçe Başkanı Hasan ve eşi Satı Demirci çiftinin oğullarının Asarcık ilçesindeki düğün merasimi sırasında, iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgayı ayırmak için araya giren Satı Demirci, kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

3 kişi gözlatına alındı

Yaralı kadın, yakınları tarafından olay yerine çağırılan ambulansla Kavak İlçe Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Satı Demirci, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, 3 kişiyi gözaltına aldı.