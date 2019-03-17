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MHP'li Başkan'ın eşi oğlunun düğününde bıçaklanarak öldürüldü

MHP Asarcık İlçe Başkanı Hasan Demirci'nin eşi Satı Demirci, oğlunun düğününde çıkan kavgada bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Demirci tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

17 Mart 2019 Pazar 08:30
MHP'li Başkan'ın eşi oğlunun düğününde bıçaklanarak öldürüldü

MHP Asarcık İlçe Başkanı Hasan ve eşi Satı Demirci çiftinin oğullarının Asarcık ilçesindeki düğün merasimi sırasında, iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgayı ayırmak için araya giren Satı Demirci, kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

3 kişi gözlatına alındı

Yaralı kadın, yakınları tarafından olay yerine çağırılan ambulansla Kavak İlçe Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Satı Demirci, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, 3 kişiyi gözaltına aldı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 08:30
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