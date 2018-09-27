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MHP'li İlçe Başkanı, şehit babasını dövdü, hastanelik etti

Muğla'da, MHP İlçe Başkanı Hasan Şimşek'in, şehit babası Bahri Atakul'u darp ettiği görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

27 Eylül 2018 Perşembe 14:18

Mardin'in Midyat ilçesi kırsalında 1992 yılında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan jandarma er Hamza Atakul'un babası Bahri Atakul, 24 Eylül Pazartesi günü saat 23.30 sıralarında Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Atatürk Caddesi'ndeki kavşaktan bisikletiyle geçerken, MHP Dalaman İlçe Başkanı Hasan Şimşek'in saldırısına uğradı.

OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, kamyonetini Dalaman Belediyesi Hizmet Binası önündeki otoparka bırakan Şimşek, sonra yakındaki bir ATM'in arkasına saklanarak beklemeye başladı.

Şimşek, ATM'nin yanından bisikleti ile geçen şehit babası Bahri Atakul'a saldırıp, yumruklamaya başladı. Aldığı darbelerle yere düşen Atakul'u bir süre daha yumruklayan Şimşek, ardından kamyonetine binip, bölgeden uzaklaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Bahri Atakul, Dalaman Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Şehit babasının olayda sağ kolunda ve yüzünde darbeye bağlı ezilme ve kızarıkların oluştuğu, ayrıca gözlüğü ile protez dişinin kırıldığı belirtildi.

MHP'li İlçe Başkanı şehit babasını dövüp, hastanelik etti

"YUMRUKLA SALDIRDI"

Şehit babası Bahri Atakul, polise verdiği ifadesinde, "Birden üzerime birisi yumrukla saldırdı, yere düştüm. Daha sonra tekrar yumrukladı, sonra bana hakaretler etti. Bu sırada çevreden yardıma gelen arkadaşlar oldu. Can havliyle ayağa kalmaya çalışırken, beni darp eden kişinin MHP Dalaman İlçe Başkanı Hasan Şimşek olduğunu gördüm." dedi.

"AFFEDİLMEYECEK BİR DAVRANIŞ"

"Benim bu kişi ile hiçbir husumetim olmamıştır." diyen Atakul, şunları söyledi:
"Davacıyım ve maddi manevi sonuna kadar bunun peşindeyim. Ben bu ülkeye bir oğul şehit verdim, bana yapılan bu darp ve muamele insanlık dışı ve kendisini milliyetçi olarak ifade eden kişilere yakışmayan, aşağılık bir harekettir. Ayrıca yaşıma hürmeten affedilmeyecek bir davranıştır, yüce Türk adaleti gereğini yapacaktır."

 

MHP'li İlçe Başkanı şehit babasını dövüp, hastanelik etti

"KENDİSİYLE BİR HUSUMETİM YOK"

Konu ile ilgili bir açıklama yapan MHP Dalaman İlçe Başkanı Hasan Şimşek ise "5'inci Sokak'ta bir kişi bisikleti ile aniden önüme çıktı. Az kalsın kaza yapacaktım. Kendisine sitem edince el kol hareketleri yaptı. Karanlıkta kim olduğunu anlayamadım. Daha sonra o kişi Dalaman Belediyesi'nin önünden geçerken tekrar önüme çıktı. Aramızda tartışma başladı. Bunun üzerine sinirlenip, kendisine vurdum. Pişmanım, kendisi ile bir husumetim önceden yoktur. Kendisine özür dilemek için aracılar gönderdim." dedi.

MHP'li İlçe Başkanı şehit babasını dövüp, hastanelik etti

"ÖZRÜMÜN KABULU İÇİN GÖRÜŞMEYE HAZIRIM"

Kavganın darp veya bahsedildiği kadar şiddetli olmadığını öne süren Şimşek, "Böyle bir şey yaşamak istemezdim, ancak darp ve kavganın şiddeti bahsedildiği kadar değildir. Bizler milliyetçi insanlarız, bir şehit babası ile bu şekilde bir olayımız olduğundan dolayı pişmanlık duyuyorum. Kendileri ile şikayetinden vazgeçmeleri ve özrümün kabulü için görüşmeye hazırım. Bir anlık gaflet oldu, üzgünüm." dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

MHP'li İlçe Başkanı şehit babasını dövüp, hastanelik etti



MHP'li İlçe Başkanı şehit babasını dövüp, hastanelik etti

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 14:18
  1. Mardin
  2. MHP'li İlçe Başkanı şehit babasını dövüp
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  5. Muğla
  6. Dalaman
  7. MHP

YORUM YAZ

  • ak eminak emin1 sa önce
    Yahu isterse şehit babası olmasın! bu yaştaki insanları hangi vicdan ile dövebiliyorlar? bunlarda hiç i insanlık yok, vicdan yok, utanma yok? sizin anne babanız hiç olmadı mı, gücü yaşlı insanlara yeten zavallılar?
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