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Gündem MHP’li Başkan Şahin’den Akit’e ziyaret
Gündem

MHP’li Başkan Şahin’den Akit’e ziyaret

Düzce Kaynaşlı İlçesinin MHP’li Belediye Başkanı Birol Şahin, Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki genel merkez binasına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 09:36:00 -
MHP’li Başkan Şahin’den Akit’e ziyaret

 Haber Merkezi 

Ziyaretin ev sahipliğini Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu yaptı. Oldukça hoş bir ortamda gerçekleşen ziyarette, güncel siyasi meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Şahin, ev sahipliklerinden dolayı teşekkür ederek Nuri Karahasanoğlu’na tablo hediye etti. Karahasanoğlu da, Başkan Şahin’e çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarette Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu ve Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu da hazır bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
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