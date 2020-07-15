MHP’li başkan partiden ihraç edilmişti... Ofisindeki görüntüler başını yaktı

yeniakit.com.tr 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında 251 vatan evladı şehit oldu. 15 Temmuz şehitlerimizin unutulmaması için birçok çalışma yapıldı. Şehitlerimizin yer aldığı çeşitli kitap yayınları da yapıldı.

O kitaplardan biri, Sivas Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu’nun ofisine de geldi. Kitabı inceleyen Çuhadaroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında peşine özel suikast timi düşmesine rağmen kaçmadan sahaya inip kolluk kuvvetlerini yöneten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını görünce rahatsız oldu.

Ortaya çıkan görüntülerde, Selahattin Çuhadaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını yırttığı ve agresif hareketler sergilediği görülüyor.

Partiden ihraç edildi

MHP’li belediye başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, geçtiğimiz haftalarda partisinden ihraç edilmişti. Çuhadaroğlu’nun, partisinin “ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle” ihraç edildiği belirtilmişti.